Eva Soriano se puso el vestido de la verdad para entrevistar a Camilo y el colombiano le acabó contando de todo. Desde cómo surgió su colaboración con Alejandro Sanz, con quien lanza esta semana la canción NASA, hasta dónde fue concebida (o como él dice, "llamada a existencia") Índigo, la hija de Camilo y Evaluna.

Pero lo primero es lo primero y la entrevista a Camilo, emitida este jueves en Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, ha empezado con Eva Soriano cantado.

— ¿Cómo le contaste a tu familia que tenías Covid? ¿Cantando Pegao, la Omicron me la han pegao...?

— Me hubiera gustado contarlo así, hubiera sido más chistoso. Yo me asusté, porque si seguía positivo me hubiera tocado mover un montón de cosas. Nos tocó mover un concierto en ciudad de México para septiembre y me daba mucho miedo tener que mover el primero de España, en Pamplona. Gracias a Dios ha salido todo bien.

Camilo, que todavía arrastra "una pequeña tos" como secuela, empezó su Tour español el 12 de junio en el Navarra Arena y tiene su próximo concierto este jueves 16 de junio en Mérida junto a Dani Martín.

"Dani es mi hermano, es de mis mejores amigos, de mis amigos más cercanos y queríamos hacer esto desde hace mucho tiempo", ha contado sobre su relación con el exlíder de El Canto del Loco. Juntos lanzaron en 2020 la canción Avioncito de papel y juntos grabaron un vídeo de TikTok bailando Vida de rico.

"Dani bailó muy bien, la verdad. La independencia de las caderas de Dani no sé si será su fuerte, pero ahí se desató", ha dicho Camilo que sí sabe disociar la cadera.

— La controlo muy bien.

— Ya, es que tienes como cadera shakirana.

— Debe ser una cosa de Colombia.

— Ya, yo no sé disociarla.

— ¡Hay clases para aprender a disociarla!

La canción de Camilo y Alejandro Sanz

Camilo canta ahora con Alejandro Sanz. Esta semana sale NASA, la primera colaboración del colombiano con su ídolo. "Lo dices y todavía no me creo que tenga una canción con Alejandro Sanz".

La grabaron en la distancia y eso es algo que alegra enormemente a Camilo.

"Estoy muy agradecido que hiciésemos esta canción estando él en Madrid y yo en Miami. Si hubiésemos estados los dos en el mismo estudio y hubiese tenido que grabar voces delante de él, no habría sido capaz. Él te mira a los ojos y te intimida, ¿has estado alguna vez con él? Te disocia la cadera, es muy fuerte. Te mira a los ojos y te desarma", dice al hablar de su ídolo y ahora también compañero musical.

El vídeo de la canción lo grabaron en una playa de la República Dominicana y fue ahí, bajo la luz de la luna, cuando le enseñó las grabaciones de Camilo niño cantando canciones del madrileño. "Era muy romántico".

¿Hubo beso? No, no hubo beso.

— Soy un tipo casado, debió ser por eso.

— Pero Evaluna te hubiese dejado.

— Sí, me hubiese dejado

— ¿Tenéis el pacto?

— No, no tenemos el pacto [para liarse con otros], pero si es Alejandro Sanz... El día que lo tengas enfrente te vas a acordar de m.

La historia de Camilo y Alejandro Sanz

La colaboración de Camilo y Alejandro Sanz surgió tras el concierto que el primero dio en septiembre en el WiZink Center de Madrid.

El madrileño fue a verlo con su familia y después entró en el camerino a saludar. "Es amigo de la familia de mi mujer".

"No sabía que iba al concierto. Y gracias a Dios que no lo sabía porque no hubiera podido dormir antes", ha seguido. "Tampoco lo vi en el concierto. Si lo veo, es mi final".

Se lo encontró ya en el camerino empezaron a hablar y dijeron la típica frase de 'tenemos que hacer algo juntos': "A los dos días me contactó". ¡Wow!

... Y al poco estaban grabando NASA, el segundo adelanto de su disco De adentro pa afuera, que sale a la venta en septiembre. "Tiene colaboraciones muy especiales", apunta como adelanto del nuevo trabajo.

Un regalo para Índigo, uno para Camilo y un negocio

Eva Soriano no ha querido terminar la entrevista sin hablar de Índigo, la hija de dos meses de Camilo y Evaluna. Su primer viaje a España no ha tenido jet lag: "Se acomodó según llegó. Es una niña aclimatada a España porque fue llamada a existencia en España".

WHAT?

Hay cosas que mejor explicarlas con gestos o con ruidos, y los ruiditos que hicieron Eva Soriano y Camilo para hablar de la concepción han sido mucho más fáciles de entender.

Índigo fue llamada a existencia/concebida en España y de España se ha llevado un regalo made in Cuerpos especiales. También su padre.

Camilo se ha llevado puesto un anillo de Eva Soriano y un chupete con los bigotes prominentes para la pequeña. Así, la pueden localizar rápido en el parque y todos sabrán de quién es hija.

"Y si le ponemos antenas podemos hacer como con las llaves, localizarla con una app. Te estoy contando unas ideas que si las patentas..."

— Si dejas en algún momento en el mundo de la música...

— Si dejas los Cuerpos especiales alguna vez...

— Me voy a Miami

— ¡Por supuesto! Y armamos una Oficina de Desarrollo Audiovisual. ¡ODA!

Hay trato.