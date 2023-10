La canción que The Beatles regalaron a The Rolling Stones al principio de su carrera

¿Eres de Katy Perry o de Taylor Swift? ¿De Blur o de Oasis? ¿De Nirvana o de Guns N' Roses? ¿De Christina Aguilera o Britney Spears? ¿De los Stones o de los Beatles?

A lo largo de la historia de la música han sido muchas las rivalidades entre artistas por ser los mejores en su género. Enfrentamientos que, en muchos casos, se engordaban con rumores y leyendas que los artistas dejaban crecer como parte de una campaña de marketing.

Es el caso de las dos míticas bandas que nacieron en los años 60, The Beatles y The Rolling Stones. De esos supuestos enfrentamientos hay mucho de verdad, pues las dos bandas británicas compitieron en numerosas ocasiones por ser los números uno. Y también una declaración de Paul McCartney en 2020, con el grupo de Liverpool ya desaparecido, ahondando en esa rivalidad en una entrevista: “Empezamos a notar que cualquier cosa que hacíamos, los Stones lo hacían poco después. Fuimos a Estados Unidos y tuvimos un gran éxito. Entonces los Stones fueron a América”.

Y aunque es cierto que los celos profesionales tuvieron gran peso en la relación entre los grupos, también hubo episodios que demostraron que no siempre fue así, de hecho, el primer éxito de la banda liderada por Mick Jaggerfue una canción compuesta por John Lennon y Paul McCartney.

En el mítico Studio 51 de Londres en 1963

En septiembre de 1963, The Rolling Stones buscaban una canción con la que definitivamente dar un impulso a su carrera. La discográfica les presionaba, necesitaba tenerla pronto y la canción que la banda había preparado no terminaba de convencer. Fue entonces cuando su manager Andrew Loog Oldham se cruzó con John Lenon y Paul McCartney, habló con ellos y los tres se encaminaron al sótano del club Studio 51 para reunirse con los Stones.

Lenon y McCartney se metieron en una sala aparte a trabajar y esa misma tarde tenían una canción, que luego los Stones adaptaron a su estilo: I Wanna Be Your Man.

El 1 de noviembre de 1963 los autores de Satisfaction lanzaron este tema que fue el segundo sencillo de su carrera. No tardó en colocarse en el número 12 de las listas británicas y se convirtió en el primer éxito de su carrera. En Estados Unidos fue lanzada junto a Stoned, en el lado B, y pasó sin pena ni gloria. La canción, además, no formó parte de ningún disco de la formación británica aunque sí que la han interpretado en muchos directos, la última vez en junio de 2022, en Liverpool.

Solo dos meses más tarde, los Beatles lanzaron la versión de esta canción dentro de su segundo disco, With the Beatles. Cantada por Ringo Starr, era uno de los temas fijos en sus directos y, una vez disuelta la banda, Starr ha seguido interpretándola en sus conciertos.

Amigos, más que enemigos

Esta fue la primera colaboración de los dos grupos, pero no la última. En 1967, Jagger y los suyos publicaron We love you, en la que participaron Lennon y McCartney haciendo los coros, y tocando la pandereta y las maracas.

Eran tiempos en los que entre los miembros de los dos grupos había algo más que una relación de colaboración y a Lennon y Jagger se les podía ver juntos con frecuencia. En 1968 incluso John lennon y Keith Richards compartieron protagonismo en el especial de televisión Rock and Roll Circus.

Hasta que las cosas dieron un giro de 180 grados y la enemistad se apoderó de la relación entre ellos. En 1971, en una entrevista en la revista Rolling Stone, Lennon no se cortó un pelo a la hora de hablar del líder de los Rolling: "Mick es una broma en sí misma".

El cantante de Imagine los acusó de copiarles y mostró claramente su hostilidad hacia él: "Siempre fui muy respetuoso con Mick y los Stones, pero dijo muchas cosas desagradables sobre los Beatles. Era absurdo decir, como hacía Mick, que los Stones eran revolucionarios y que los Beatles no lo eran".

En los 80 se volvió a producir un acercamiento entre McCartney y Jagger, poniendo fin a las polémicas. "Tuvimos una especie de rivalidad en esos primeros años, y un poco de fricción, pero siempre terminamos siendo amigos. Y me gusta pensar que todavía lo somos, porque fueron algunos de los mejores momentos de nuestra vida", afirmó Jagger.

Una amistad que ahora vuelve a ser confirmada: 60 años después de aquel intercambio musical, este 20 de octubre los Rolling Stones lanzan nuevo disco Hackney Diamonds, y en él cuentan, entre colaboraciones, con Ringo Starr y Paul McCartney, según confirmó la revista Variety. McCartney habría prestado su voz en uno de los temas y Starr habría participado en el trabajo de estudio.