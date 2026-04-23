Ya puedes ver el Tiny Desk de Amaia: así es la íntima y divertida actuación

Después de Guitarricadelafuente se abre paso otra artista española en el Tiny Desk: Amaia deslumbra con su talento en este íntimo show de la NPR Music.

En una sesión marcada por el virtuosismo, la emoción y la naturalidad; Amaia ha presentado un recorrido por su universo sonoro con el que da su primer paso en Estados Unidos desde uno de sus escenarios más emblemáticos y se consolida como una artista a tener en cuenta a nivel global.

Desde este 23 de abril los fans de la pamplonica ya pueden disfrutar de su actuación de 22 minutos, en la que ha recorrido algunas de sus canciones con un grupo de músicos que la han acompañado en la percusión, a la guitarra y al violín. Por su parte, Amaia lo da todo con la voz y a piano. Y es que esta banda de músicos multinstrumentistas convierte el minimalismo del Tiny Desk en algo que suena casi sinfónico. Frente a la gran expectación que genera un Tiny Desk, Amaia no solo no defrauda, sino que sorprende.

El setlist preparado para la ocasión cuenta con arreglos diseñados específicamente para esta actuación. El repertorio arranca con C'est la vie y Nanai, dos clásicos de su último álbum. Uno de los momentos más impresionantes de la actuación ha sido cuando la artista ha introducido Nanai tocando una flauta en forma de silla plegable. Y es que a Amaia no se le resiste nada, y vestida a lo vintage y seduciendo a la cámara también se ha atrevido con baladas como Girattutto.

A continuación, llega Zorongo, ese poema popular de García Lorca que Amaia ha hecho tan suyo mezclándolo con Rumores de la Caleta de Albéniz. Continua con un medley de Auxiliar y Giratutto; y la performance se cierra con la emocionante jota de Yamaguchi.

En una cita tan internacional Amaia también ha deleitado así con música regional, haciendo referencia a su querida tierra, con el humor que le caracteriza: "En Pamplona hay un parque que se llama Yamaguchi y es donde di mi primer beso e hice botellones". Además, la cantante se ha atrevido a cantar alguna estrofa en su versión en japonés.

Setlist de Amaia en el Tiny desk