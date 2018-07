¡Así ha sonado el 2015 según Spotify!

Artista Masculino más escuchado del 2015

1. Drake

2. Ed Sheeran

3. The Weeknd

4. Maroon 5

5. Kanye West

Artista Femenina más escuchada del 2015

1. Rihanna

2. Ariana Grande

3. Nicki Minaj

4. Beyoncé

5. Ellie Goulding

La canción más escuchada del 2015

1. Lean On - Major Lazer (feat. MØ & DJ Snake)

2. Cheerleader - OMI (Felix Jaehn Remix Radio Edit)

3. Uptown Funk - Mark Ronson (ft. Bruno Mars)

4. See You Again - Wiz Khalifa (ft. Charlie Puth)

5. Love Me Like You Do - Ellie Goulding

Álbum más escuchado del 2015

1. Beauty Behind The Madness de The Weeknd

2. If You’re Reading This It’s Too Late de Drake

3. Peace Is The Mission de Major Lazer

4. Stories de Avicii

5. Title de Meghan Trainor

Canción más escuchada por día y semana del 2015: What Do You Mean? - Justin Bieber

Artista más escuchado en España en 2015

1. Melendi

2. Enrique Iglesias

3. Juan Magan

4. Pitbull

5. Nicky Jam

Artista femenina más escuchada en España en 2015: Malú

Discos más escuchado en España en 2015

1. Tha Last Don II de Don Omar

2. Tour Terral de Pablo Alborán

3. Stories de Avicii

4. Peace is the Mission - Major Lazer

5. Me 4 U - OMI

Entre las playlist más escuchadas en España se encuentra Verano 2015, la lista creada por nuestro compañero Bruno Navarro con más reproducciones en la plataforma.