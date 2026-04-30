Las canciones que suenan en 'El diablo viste de Prada 2', con tres temas inéditos de Lady Gaga

Lady Gaga en la premier de 'El diablo Viste de Prada 2' | Getty Images

¡El día ha llegado! El Diablo Viste de Prada 2 aterriza en los cines y lo hace de la mano de grandes éxitos de los últimos dos años, pero también con estrenos entre los que despunta Lady Gaga.

La Mother Monster es la artista con más presencia dentro de la banda sonora de la cinta, con un total de tres canciones, e incluso tiene una breve participación en ella.

Sin embargo, a pesar de que los temas ya se han filtrado en redes sociales, tendremos que esperar a escuchar las canciones de forma oficial hasta el lanzamiento del disco este 1 de mayo.

Por eso, si quieres ir entrando en sintonía con la energía de la película o te has quedado con ganas de escucharlas de nuevo después de verla, te recopilamos todas las canciones que suenan en El Diablo Viste de Prada 2.

Runway – Lady Gaga & Doechii

Con motivo del lanzamiento de la cinta, Doechii y Lady Gaga unieron fuerzas para lanzar RUNWAY, un tema que desprende energía, glamour de pasarela y ganas de bailar.

Shape of a woman – Lady Gaga

Durante la escena de un desfile de moda, Lady Gaga se roba toda la atención en pantalla, interpretando Shape of a Woman, una canción sensual en la que nos habla del poder atractivo de las mujeres.

Glamorous life – Lady Gaga

Glamorous Life es el tercer tema de Lady Gaga que se encuentra en El Diablo Viste de Prada 2, ubicado concretamente en los créditos. Esta balada nos habla sobre la cara negativa de la fama y cómo aparentar constantemente puede ser un arma de doble filo.

Material lover – Sienna Spiro

En este tema de estética retro, el cual aún no ha sido publicado aún, Sienna Spiro contrapone un amor real con la superficialidad de una vida de lujos, comparándolo con una relación.

End of an era – Dua Lipa

Con este tema de su disco Radical Optimism, Dua Lipa captura el momento exacto en el que dejas atrás una etapa de tu vida, mezclando nostalgia con una sensación firme de crecimiento y renovación personal.

Walk of fame (edit) – Miley Cyrus & Brittany Howard

En este tema, Miley Cyrus explora el precio de la fama, el ego y la identidad, con una energía cruda y vocales llenas de carácter.

Mr. eclectic – Laufey

Con este tema, Laufey lanza una crítica a ese tipo de hombres que se creen más interesantes de lo que realmente son.

Nice to each other – Olivia Dean

Con Nice to each other, Olivia Dean reflexiona sobre relaciones imperfectas donde el cariño y la empatía intentan sostener vínculos que no siempre funcionan del todo.

Saturn – SZA

El deseo de escapar, cuestionar la realidad y encontrar un lugar donde uno realmente encaje orbita en este tema de SZA.

Worth it. – Raye

Como todo lo que RAYE hace, Worth It. se presenta como un tema cargado de emoción que combina fragilidad y fuerza para hablar de dolor, autoestima y la necesidad de reconocer el propio valor.

Daydreaming – Ledisi

A ritmo de soul, Ledisi se sumerge en la fantasía del amor ideal, transmitiendo calidez, optimismo y romanticismo.

Evergreen avenue – Izzy Escobar

Con este tema. Ozzy Osbourne crea una atmósfera íntima y nostálgica donde los recuerdos del pasado siguen vivos, un pasado al que querríamos volver.

No one noticed – The Marías

Por último, The Marías nos habla de esa sensación de invisibilidad emocional y desconexión incluso cuando estamos en compañía.