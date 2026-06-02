El Mundial 2026 comenzará con la música en Countdown Concert, de la mano de Belinda y Elena Rose

del Mundial 2026 comenzarán el miércoles 10 de junio con el Countdown Concert del Mundial, en colaboración con los Grammys, un espectáculo que hará coincidir a Canadá, México y Estados Unidos en un mismo momento y a grandes artistas invitados.

La música va a estar muy presente en el Mundial 2026.

Además de grandes himnos del mundial como Dai Dai de Shakira y Goals de Anitta, LISA y Rema, habrá toda una fiesta como antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Se trata de una propuesta que une música y fútbol en una celebración simultánea entre los tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México. El Countdown Concert y su cartel han encendido la expectativa en Ciudad de México, donde el público podrá vivir una experiencia conectada en tiempo real con lo que suceda en otras sedes del evento.

Los festejos de la Copa Mundial de la FIFA comenzarán el miércoles 10 de junio con el Countdown Concert del Mundial, en colaboración con los Grammys, espectáculo que hará coincidir así a los tres países anfitriones de la competición.

Mexíco Vibra, el pistoletazo de salida

En la capital mexicana, el concierto México Vibra se presenta como un espacio que fusiona identidad cultural y pasión futbolera en un recinto emblemático. Contará con la participación de Los Ángeles Azules con Belinda, Elena Rose, y la presencia de un invitado sorpresa.

El evento se concibe como un homenaje a la identidad mexicana y, al mismo tiempo, como un puente entre Canadá, México y Estados Unidos en la antesala del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El proyecto México Vibra forma parte de un programa más amplio de celebraciones previas al torneo, diseñado para resaltar la evolución de la música mexicana mediante la presencia de artistas consagrados e invitados de distintas generaciones.

En paralelo, otras sedes como Toronto y diversas ciudades de Estados Unidos también formarán parte de esta celebración simultánea, con una programación que reunirá a figuras internacionales de la música y colaboraciones especiales aún por revelarse.

La experiencia podrá seguirse en directo a través de plataformas digitales oficiales.