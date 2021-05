Cantantes y madres orgullosas: artistas que han subido a sus hijos al escenario

Cuando una es madre lo es en todos los ámbitos de su vida. El orgullo de ver crecer a los hijos sanos a veces gusta ser compartido —las redes sociales están repletas de fotografías de madres junto a sus hijos— y las cantantes no escapan a ello.

Una de las escenas más recordadas del mundo del espectáculo de una madre junto a su hija en un escenario es la que protagonizaron Beyoncé y Blue Ivy, su primera hija, cuando esta solo tenía un año (año 2013). Fue durante una de las giras internacionales de la artista, en su concierto de Londres. Beyoncé sorprendió a los asistentes cuando se animó a recibir a su hija en las tablas al ritmo de una de sus canciones más reconocidas: Irreplaceable.

En el año 2014, durante la entrega de los premios MTV Video Music Awards, Jay-Z subió con Blue Ivy al escenario después de que Beyoncé recibiera uno de los premios de la noche.

Años después, la artista decidió ser una madre comprometida con el colegio de su hija y deleitó a los asistentes al auditorio del centro escolar con un show único para recaudar fondos. ¡Menuda representante que podría tener el AMPA de ese colegio!

Alicia Keys

Orgullosa del talento que tiene su hijo, Alicia Keys quiso mostrar el mundo el artista en el que ha convertido su retoño. En el año 2019, Alicia Keys cantó en directo en los premios iHeartRadio Music Awards acompañada de su hijo, Egypt que entonces solo tenía 9 años de edad. Tocó el piano mano a mano con su madre demostrando lo que es capaz de hacer a su corta edad.

Desde entonces, Keys, ha publicado en Instagram algunos vídeos de su hijo tocando el piano que se han ganado el aplauso de sus seguidores.

Mariah Carey

Monroe, la hija pequeña de Mariah Carey, ha demostrado su arte para cantar en directo en pleno concierto. En el año 2017, la diva subió a la pequeña al escenario y cantaron Always Be My Baby.

Mariah Carey convirtió a sus hijos en protagonistas inesperados durante uno de sus shows en Las Vegas. Fue en el año 2018, la cantante interpretaba Always be my baby, una de sus canciones más populares, mientras sus hijos repartían camisetas entre los asistentes. Cuando la mercancía se acabó, uno de los gemelos se puso la bolsa en la cabeza y la artista se acercó para quitarle la bolsa y decir: "Uh no hagas eso". Sin dejar de cantar, Carey se mantuvo un tiempo acompañada por los niños y después se despidió de ellos tiernamente.

Madonna

Otra de las artista que ha querido compartir el escenario con sus hijos es Madonna. En el año 2009, la reina del pop ofrecía un concierto en Israel y quiso que sus hijos formaran parte del show en la despedida de su gira por el país. Lourdes tocó el piano durante la actuación de The devil wouldn’t recognise you y bailó como una más del cuerpo de bailarines durante el final con Give it 2 me de fondo.

Por su parte, Rocco bailó antes de comenzar el show junto al DJ Paul Oakenfold y estuvo presente durante la actuación de Music en la mesa de mezclas junto al DJ del concierto.

Britney Spears

Era el año 2011 y Britney Spears estaba de gira por Europa. La cantante viajaba acompañada por su hijos Sean Preston, de seis años, y Jayden James, de cinco años. Al final de su show en Croacia decidió que sus hijos la acompañaran en el escenario mientras el confetti volaba por el Arena Zagreb y sonaba el éxito de la cantante Til the world ends.