Las causas que abandera Rozalén en sus canciones: de la prevención del suicidio a la lucha contra los malos tratos

Hay muchos artistas implicados en las causas sociales y que inspiran sus canciones en ellas para influir y poder colaborar, sin embargo, Rozalén es sin duda una de las más importantes de este país. A lo largo de los años, sus temas han hablado sobre innumerables problemas sociales inspirados en experiencias propias.

Uno de los ejemplos más claros de la implicación de esta artista es que en sus conciertos está acompañada de Bea, una experta en lenguaje de signos cuya función es 'traducir' sus letras para que las personas sordomudas puedan disfrutar también de su música.

Sin embargo, no se queda aquí, ya que Rozalén cuenta en sus canciones historias inspiradoras que pretenden apoyar diversas causas sociales. Además, sus estudios como psicóloga le permiten entender mucho mejor cómo se sienten las personas implicadas para contar mejor el mensaje.

'Comiéndote a besos' (desestigmatizar el VIH)

En 2013, Rozalén sacó el disco Con derecho a... y una de sus canciones se popularizó bastante por la preciosa historia que contaba: Comiéndote a besos.

El tema habla de una persona que se enamora de su pareja, quien tiene VIH. A través de ella, la artista tenía el objetivo de desestigmatizar este virus y dejar claro que si se trata, no se contagia y se puede llevar una vida totalmente normal

"Me puse en la piel de una chica enamorada de un chico con VIH a día de hoy y con mi manera de ser pasional y de querer", explicó Rozalén en una entrevista con Sevilla Solidaria.

"Al menos si hace preguntarse a la gente '¿y si esto me pasara a mí?', yo creo que con eso se puede despertar conciencias", apuntó.

'La puerta violeta' (violencia de género)

Como parte del disco Cuando el río suena..., Rozalén compuso en 2017 La puerta violeta, un tema que denuncia la violencia de género y pretende que todas las víctimas busquen ayuda para salir de ahí.

De hecho, esta canción está basada en una experiencia propia de la artista: ella misma estuvo en una relación abusiva.

En una entrevista con La nueva España, contó que estuvo en una relación "en la que no tuvo suerte". "No me tocó físicamente, pero hay palabras que te matan un poquito por dentro", reflexionó.

"Yo tenía muchas herramientas y a mi me había pasado. Así que entendí que nos puede pasar a todas. Al término de aquella regresión consciente, el terapeuta me dijo que pintara una puerta", indicó.

'Justo' (desaparecidos en la guerra civil)

En el mismo disco se incluye Justo, una canción en la que la artista critica la cantidad de españoles asesinados durante la guerra civil que siguen desaparecidos por estar ocultos en fosas comunes en las cunetas. Está inspirado en un familiar suyo, Justo, que desapareció después de este conflicto bélico.

"Ese es un tema muy bestia. Justo fue mi tío abuelo y era nuestro desaparecido de la Guerra Civil española", detalló Rozalén en el programa Fuera del mapa. "Se lo llevaron a la guerra con 18 años y fue el único que no regresó. No tenemos mucha información, pero lo mataron. Mi familia nunca supo qué fue de ese chaval jovencito".

Precisamente, gracias a una asociación de víctimas del franquismo pudieron localizar a Justo en una fosa común: "Defiendo muchísimo este tema porque lo he visto y lo he vivido en mi familia. Creo que el dolor se hereda. No puedo comprender cuando la gente dice que hay que mirar hacia delante y no tener rencor", lamentó la cantante.

'Vivir' (lucha contra el cáncer de mama)

En 2018, se unió a Estopa para componer Vivir, un himno de esperanza para todas las mujeres que están haciendo frente a una enfermedad tan dura como el cáncer de mama.

Para inspirarse, se puso en contacto con cientos de mujeres en esta situación para que le contaran todo lo que quisieran sobre sus experiencias, miedos, esperanzas, etc. "Les pedí que me escribieran una carta contándome lo que quisieran, fui con ellas a terapia. Me he encerrado unos días entre sus vivencias y me he intentado poner en su piel. Parecen saber mejor que nadie qué es Vivir. Y lo que no es importante deja de tener importancia. Esta experiencia le ha dado un giro a mis prioridades... Me han dado una lección", reveló en una entrevista para Europa Press.

'Agarrarte a la vida' (prevención de suicidios)

Uno de sus últimos temas, Agarrarte a la vida, es una increíble oda a la vida y busca combatir la alta cifra de suicidios que se dan a día de hoy debido a problemas de salud mental.

En rueda de prensa, confesó que la escribió en parte porque una amiga suya estaba teniendo pensamientos suicidas: "Para escribir este tema, mi amiga me pasó cartas hablándome de su dolor. Con eso pude escribir lo que creo que está sintiendo una persona en esta situación y lo que una persona que la quiere le diría. Eso de 'lo que daría por agarrarte a la vida'. Y me di cuenta leyendo muchas cartas suicidas, además de reflexiones de la gente que se queda, que no estamos educados para apoyar a la gente en un tránsito así. Por eso, una parte de la canción está enfocada en quienes acompañan a estas personas, a reivindicar ese ejército de amor".

En cada una de sus canciones, Rozalén demuestra que es una persona totalmente comprometida con las causas sociales, desde la lucha contra la violencia de género a la prevención de los suicidios. Sin duda, sus fans deben estar muy orgullosos de ella por todo esto.