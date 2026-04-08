Céline Dion añade nuevas fechas a su residencia de conciertos en Paris

La residencia de conciertos CELINE DION PARIS 2026 tendrá lugar entre septiembre y octubre de este año y supondrá el regreso a los escenarios de la cantante después de dejar la música por el Síndrome de la Persona Rígida.

En un primer momento, Céline Dion había anunciado únicamente 10 fechas para actuar en la Paris La Défense Arena, pero, al ver el éxito que ha tenido la primera preventa, la artista ha decidido añadir 6 nuevas fechas.

Actualmente, se encuentra activa la segunda preventa para las primeras fechas, pero la preventa para esta nueva tanda de entradas tendrá lugar mañana 9 de abril a las 10:00 am.

Nuevas fechas

Viernes, 18 de septiembre

Viernes, 25 de septiembre

Viernes, 2 de octubre

Viernes, 9 de octubre

Viernes, 16 de octubre

Sábado, 17 de octubre

Cómo comprar las entradas

Preventas

A pesar de que la preventa de la artista inició ayer, aún puedes conseguir entradas en preventa y venta general.

Sin embargo, para acceder a la preventa debes haber solicitado acceso antes del jueves 2 de abril a las 19:00 y deberás crearte una cuenta en AXS. Las entradas para la preventa solo se venderán a través de esta plataforma, Ticketmaster y Fnac Spectacles.

Una vez registrado, deberás recibir un correo electrónico con toda la información necesaria entre el 6 y el 9 de abril.

La preventa para estas nuevas seis fechas anunciadas la realiza la propia Paris La Défense Arena y comenzará el 9 de abril a las 10:00 am.

Sin embargo, hay otra preventa organizada por Visa y está pensada para titulares de la tarjeta. Tendrá lugar el 8 de abril a las 10:00 am.

Venta general

Como es habitual en este tipo de conciertos, a menudo queda una última oportunidad para hacerte con las entradas: podrás acceder a la venta general el 10 de abril a las 10:00 am, sin necesidad de registro previo.