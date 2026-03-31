Céline Dione anuncia su regreso a los escenarios: "No puedo esperar para veros de nuevo"

Céline Dion tuvo que retirarse de los escenarios en 2023 cuando la enfermedad que sufría,el síndrome de la persona rígida, le impidió seguir actuando con normalidad.

Sobre esta afección hemos podido verla sincerarse en varias ocasiones, incluso mostró en su documental cómo es uno de los episodios que sufre para tratar de concienciar a la población.

Desde esta revelación, la cantante ha actuado en alguna ocasión concreta, como la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sin embargo, recientemente empezó a especularse que su regreso podría ocurrir muy pronto a raíz de la aparición de carteles en la ciudad de París en los que podían leerse letras de sus canciones.

Ahora, la cantante ha publicado un vídeo en sus redes en el que confirma su regreso con diez conciertos en la ciudad de París en los meses de septiembre y octubre.

El mejor regalo de cumpleaños

"Este año, estoy recibiendo el mejor regalo de mi vida.Estoy recibiendo la oportunidad de veros, de actuar para vosotros una vez más en París, en septiembre de este año", anunciaba la cantante en su vídeo-comunicado.

Y es que Céline Dion ha querido aprovechar su cumpleaños para darse un regalo a ella misma y a sus fans, una vuelta a los escenarios por la que ha confesado sentirse algo nerviosa.

Sin embargo, ha querido dejar claro que tiene muchas ganas de regresar: "Estoy muy feliz. Estoy muy preparada para hacer esto. [...] No puedo esperar para veros de nuevo".

La mejora de su salud

"Quiero deciros que me encuentro genial, manejando mi salud. Me siento bien, estoy cantando de nuevo, incluso bailando un poco", confesó la cantante, visiblemente feliz y emocionada.

Además, ha querido hacer mención a todo el apoyo que ha estado recibiendo de sus fans: "Durante los últimos años, todos los días sentí vuestros rezos y apoyos, vuestra bondad y amor".

"Incluso en mis momentos más difíciles, estuvisteis ahí para mí. Me habéis ayudado de formas que no puedo describir. Os he echado de menos", ha declarado.

Cómo comprar entradas

Si no quieres perderte esta oportunidad única de asistir a sus conciertos en París, puedes solicitar acceso a la preventaen su página web oficial.

El acceso podrá solicitarse hasta el 2 de abril a las 19:00 y deberás crearte una cuenta en AXS. Las entradas para la preventa solo se venderán a través de esta plataforma, Ticketmaster y Fnac Spectacles.

Una vez registrado, recibirás un correo electrónico con toda la información necesaria entre el 6 y el 9 de abril.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el acceso a la preventa es limitado, por lo que, si no resultas seleccionado, entrarás en una lista de espera.

Igualmente, podrás acceder a la venta general el 10 de abril a las 10:00, sin necesidad de registro previo.