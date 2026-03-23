Céline Dion podría regresar a los escenarios con una serie de conciertos en París

Céline Dion decora las calles de París. Los títulos de sus canciones cuelgan misteriosamente de las farolas de la capital gala y para muchos es inevitable preguntarse a qué se debe.

La revista Variety parece tener la respuesta ya que asegura que la cantante canadiense prepara su gran regreso a los escenarios en la ciudad del Sena y esta campaña anticipa lo que está por llegar.

La intérprete de My Heart Will Go On, a la que volvimos a ver en directo en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, parece estar lista para vivir de nuevo la experiencia de un concierto, algo que se antojaba imposible en 2022 cuando anunció que había sido diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida.

Así, se espera que la cantante ofrezca una serie de conciertos en París en otoño en el Paris La Défense Arena, recientemente adquirido por Live Nation y que tiene capacidad para 40.000 personas.. Según el diario franco canadiense La Presse, Dion ofrecerá dos conciertos semanales durante los meses de septiembre y octubre.

Al parecer los conciertos, sobre los que no se ha pronunciado ni Céline Dion ni su equipo aunque Variety ha intentado contactar con ambos, estaban programados para 2020 como parte de Courage World Tour pero tuvieron que ser retrasados por la pandemia. Después fue el diagnóstico de Síndrome de Persona Rígida (SPR), un trastorno neurológico y autoinmune poco común que causa rigidez muscular, lo que obligó a cancelarlos y ahora el esfuerzo y tesón de la cantante parecen haber permitido retomarlos.

Como ella misma dijo en el documental I Am: Celine Dion,de 2024, solo se subirá al escenario cuando esté lista: "No antes". "Mis cuerdas vocales no se asustarán porque voy a estar lista y voy a tocar esas notas como antes", apuntó segura de que podría hacerlo. Lo consiguió en los JJOO de 2024 con su interpretación de Edith Piaf y todo apunta a que podrá hacerlo también ahora. Ojalá sus planes puedan hacerse realidad.