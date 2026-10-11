Chanel versiona 'Inevitable' de Shakira en Macondo Park
Chanel arrasó este domingo a su paso por Macondo Park y lo hizo atreviéndose a versionar Inevitable de Shakira. La cantante puso el broche de oro a un fin de semana con los participantes del Benidorm Fest como protagonistas.
Dani Martín cantará 'Te dejo Madrid' en el último concierto de Shakira en Madrid
Numerosos artistas del Benidorm Fest se han dado hoy cita en Macondo Park para animar el penúltimo día de Shakira en Madrid.
Chanel, que desfiló con La Loba en el concierto del 18 de septiembre, se ha sumado al Festival Es Latina para cantar sus grandes éxitos y sorprender a los asistentes co una sorprendente versión de Inevitable.
La música del Benidorm Fest en La Plaza empezó a sonar a las 14:00 horas y se prolongó hasta las 16:00 horas. Durante dos horas pasaron por el escenario Sofía Martín, Dani J, Kuve, Mel Ömana, Kenneth y Chanel, que puso a todos bailar cantando SloMo.