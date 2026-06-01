Charli XCX anuncia la fecha de estreno de su nuevo álbum, 'Music, Fashion, Film'

Charli XCX ha anunciado su esperadísimo nuevo disco, Music, Fashion, Film.

Lo ha hecho a través de redes sociales, donde ha desvelado la portada del álbum del que se convierte en su séptimo álbum (contando el estrenado junto a la película Cumbres Borrascosas): en una escena en blanco y negro John Cale Marc Jacobs y Martin Scorsese miran a cámara desde lo que parece una cocina, sin presencia en la imagen de la propia artista.

Y la británica ha ido con todo: junto al anuncio del álbum, la intérprete de I don't care ha compartido la fecha de estreno del proyecto, que verá la luz el 24 de junio.

Por si fueran pocos los detalles, Charli XCX también ha compartido el número de canciones que formarán el proyecto y la duración total del álbum: "11 canciones, 30 minutos, 5 segundos". No obstante, de momento no se conoce ni los nombres de los temas ni posibles colaboraciones que puedan participar en el disco.

Las primeras impresiones del disco

Horas antes de anunciar oficialmente Music, Fashion, Film, Charli XCX se ha hecho viral al compartir un revelador vídeo en su cuenta de Tiktok en el que reflexionaba sobre su nuevo proyecto.

"He hecho un álbum que es muy diferente al último. Sí, es un hecho", dice Charli XCX con cierta incomodidad en el rostro. Y es que la artista está 'preocupada' de que no guste tanto como BRAT.

"Lo amo, pero quizás vosotros no", añade entonces entre risas. Por último, la artista se muestra despreocupada por lo que pueda pasar con sus fans: "Es guay, pero si no os gusta está totalmente bien, porque son preferencias personales".

Hace unos meses la artista ya adelantó el género del disco para la edición británica de Vogue: "Creo que la pista de baile está muerta, así que estamos haciendo ahora música rock". Por ello y por sus recientes declaraciones, los fans de Charli XCX deberían prepararse para un claro cambio de estilo musical en su próximo proyecto.