Charli xcx anuncia una sesión de escucha de 'Music, Fashion, Film' en Madrid

La cantante Charli xcx deshoja la margarita de cara al lanzamiento de Music, Fashion, Film, el nuevo álbum de la británica en el que muestra nuevas facetas creativas tras el éxito de BRAT, su último proyecto con el que se ha alzado como una de las artistas pop más destacadas a nivel internacional.

En esta ocasión, la autora ha anunciado una sesión de escucha del disco en cines de varias ciudades, entre las que se encuentra Madrid, entre los días 9 y 11 de julio, varios días antes del lanzamiento oficial, programado para el 24 de julio.

Para conseguir el pase para disfrutar de la escucha, es necesario registrarse en la página oficial de la artista charlixcx.com/thelisteningevents. Una vez completado el formulario, quienes se hayan apuntado a la cita recibirán la invitación para acceder al Pequeño Cine Estudio, un cine independiente del madrileño barrio de Chamberí (Magallanes, 1).

Lo cierto es que la ocasión se antoja ideal para los fans de Charli xcx, que han mostrado su emoción en cada uno de los adelantos que ha publicado la artista como Blink Blink o Rock Music.