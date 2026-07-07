Charli XCX desvela el tracklist de su nuevo disco, 'Music, Fashion, Film'

Charli XCX ha detallado los nombres y la duración de cada una de las canciones de Music, Fashion, Film , desvelando también la única colaboración de su próximo disco.

Charli XCX calienta los motores de su próximo álbum, Music, Fashion, Film, que llega a nuestras vidas el próximo 24 de julio. De este proyecto los fans ya han podido escuchar singles como Rock Music y Wink wink, que deja entrever el nuevo estilo de la cantante en el proyecto.

Y a dos semanas del estreno del disco, Charli XCX da un pasito más y desvela el tracklist al completo del álbum, tan solo unos días antes de que se celebren las listening parties de su nuevo álbum por todo el mundo.

En total, Music, Fashion, Film contará con 11 pistas. Pero, además del nombre de cada una de las canciones, la intérprete de BRAT ha publicado la duración de cada tema y la única colaboración del disco.

Todas las canciones de 'Music, Fashion, Film'