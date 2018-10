Charli XCX y Troye Sivan viajan en el tiempo en ‘1999’, su divertido vídeo cargado de referencias noventeras

Charli XCX y Troye Sivan nos traen de vuelta la cultura pop de los noventa, encarnando a Justin Timberlake, los Backstreet Boys, Eminem, las Spice Girls, Marilyn Manson o Michael Jackson... pero también grandes referencias del cine como la mítica escena de Titanic en la proa del barco, American Beauty, el momento slow motion esquivando balas de cuando los hermanos Wachowski aún eran los hermanos Wachowski... Vamos, ¡toda una joya para los nostálgicos!

El vídeo, llamado ‘1999’, dirigido por Ryan Staake y la propia Charli XCX, que ya se había revelado como directora en el viral ‘Boys', es toda una oda a una genéración que echa de menos cuando todo parecía más sencillo y hortera y natural y sin redes sociales, donde podías ponerte unas coletas a lo Britney Spears en ‘Baby One More Time’ y no de troleban la cuenta de Instagram, o llevar las pintas de Steve Jobs cuando presentó su misterioso Macintosh, sin saber que nos cambiaría la forma de comunicarnos para siempre...

Pero no solo de pop y cine viven los nostálgicos, por eso vemos también nuestros queridos Nokia, que tantas horas de serpientes infinitas nos dieron en los recreos (aunque había que pedírselo al "pijo" de la clase que lo tenía, porque el resto, con suerte, llegamos a catar un One Touch Easy), las deportivas Skechers, los The Sims, referencias más cercanas al mercado estadounidense como la ropa interior Hanes, pero también la imagen de marca de algunas empresas que nadie tenía claro qué eran y que ahora podría decirse que lo dominan (casi) todo, como Google, o algunas incipientes redes sociales que poco prosperaron después.

Ese deseo de regresar al pasado, recuerda en cierta forma a otro vídeo de Charli XCX, ‘1 Night’, junt a Mura Masa. En los últimos meses, la cantante ha lanzado varios singles como 'Girls Night Out', 'Focus' o 'No Angel'. En 2017, Charli XCX publicó un mixtape llamado Pop 2, aunque su último álbum, Sucker, vio la luz hace ya cuatro años.

Troye Sivan, por su parte, ha publicado Bloom en agosto de este año. Este segundo álbum ha recibido muy buenas críticas, y gira entorno a las relaciones sentimentales de una manera universal, sin importar la orientación sexual.