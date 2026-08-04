Charlie Puth llena de grandes éxitos e improvisación el Tiny Desk

Charlie Puth se ha unido al Tiny Desk este verano. El artista, que recientemente actuó en el Mad Cool de Madrid, ha llevado su talento al conocido estudio de Nueva York para grabar esta famosa sesión acústica.

Como no podía ser de otra manera, el artífice de grandes hits del pop comienza el show al son de We Don't Talk Anymore, con un trío de coristas a su espalda, él mismo al teclado y guitarrista, bajista, percusionista y otro teclista en el propio set.

En el Tiny Desk de Charlie Puth no podía faltar la improvisación que tanto caracteriza al artista en sus directos, además de esos juegos de notas reconocibles y de voz. Por supuesto, la parte instrumental ha ocupado gran parte del show.

La versión originaria de See You Again

De esta forma, el músico ha enlazado con la canción Attention, jugando con los silencios y con el coro. También se ha atrevido con la versión original de su mayor hit, See You Again.

En su Tiny Desk no podía faltar uno de sus últimos éxitos, Changes, que ha terminado por dejar claro el talento de Charlie Puth y su equipo de grandes músicos.