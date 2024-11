Cher anuncia que su próximo disco será "probablemente" el último

No nos cabe duda de que Cher ha formado parte de la banda sonora de muchas vidas. Sus temas como Believe o Strong Enough siguen en la memoria de muchos. De hecho, prueba de su éxito la avalan no solo la retahíla de discos que tiene. También ha sido reconocida en el panorama musical por sus galardones (en lo que constan un Grammy y varias nominaciones), así como por sus trabajos en el mundo del cine, llevándose incluso un Óscar en el año 1988 como Mejor actriz por su papel en Hechizo de la luna.

En lo que respecta a su trayectoria profesional, sabemos que ha estado marcada por el lanzamiento de Forever, un disco recopilatorio de los temas más icónicos de su carrera, así como de su libro autobiográfico Cher: The Memoir Part One.

A sus 78 años, la artista estadounidense ha avanzado que su próximo disco, será probablemente con el que finalice sus 60 años de trayectoria. "Este es probablemente mi último álbum que voy a hacer", ha confesado Cher en The Sun.

Las emociones de Cher ante su nuevo lanzamiento

Entre los detalles de este nuevo disco, sabemos que será el primero con canciones originales desde el 2013 con Closer To The Truth, eso sin contar su disco navideño Christmas de 2023. “Estoy muy emocionada. Son canciones geniales y estoy muy emocionada de poder hacerlo”, ha asegurado.

En sus declaraciones, la intérprete de If I Could Turn Back Time, ha llegado a bromear incluso diciendo: "Ahora estoy más vieja que la tierra, ¿vale? Soy la persona más vieja que conozco en casi todas las habitaciones, a menos que esté en un asilo de ancianos".