Chiara Oliver, de 'talent' a asesora en 'La Voz': "Qué rápido cambia todo en tres años"

El debut de Chiara Oliver como asesora del equipo de Pablo López en La Voz es, de alguna manera, una forma de cerrar el círculo. La cantante y compositora de origen británico vuelve al programa que la vio nacer como artista porque, antes de participar en Operación Triunfo 2023, donde quedó en octava posición, la intérprete de Otro día participó en el talent musical de Antena 3.

"Es de mis experiencias más importantes", aseguró recientemente al recordar su paso por el programa. "¡Qué rápido pasa todo en tres años!", añadió la cantante, que entró en el equipo de Laura Pausini y le dijo que no al malagueño. "Estaba muy confundida (...) No te elegí pero me arrepiento", le dijo al intérprete, al que invitó a su concierto del pasado marzo en la sala La Riviera de Madrid para cantar Tulipanes.

En realidad, la relación de Chiara Oliver con el programa presentado por Eva González se remonta a su infancia. Cuando era niña quiso entrar como concursante en La Voz Kids pero se quedó fuera. No cesó en su empeño y en 2022, cuando tenía 18 años, consiguió pasar los castings de La Voz.

El paso de Chiara Oliver por 'La Voz'

La interpretación que hizo de Lately de Stevie Wonder sedujo a los cuatro coaches de la edición. Pablo López, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Laura Pausini apretaron el pulsador y a la cantante le tocó elegir. Se quedó con Laura Pausini y, aunque firmó brillantes actuaciones, se quedó en la fase de asaltos.

De esta participación en La Voz 2022 será recordada la versión que hizo de Born this way de Lady Gaga junto a sus compañeros y también esta otra de Traitor de Olivia Rodrigo.

La amistad que surgió con Pablo López

De La Voz saltó a la academia de Operación Triunfo y, poco después de salir del programa, empezó La libreta rosa tour. La gira, que arrancó el 21 de septiembre de 2024 en Menorca, la llevó el 17 de marzo de 2025 a La Riviera y ahí fue cuando apareció en escena (literal) Pablo López.

El cantante se sumó al show para cantar Tulipanes, la canción del malagueño de la que lanzaron una versión de estudio dos meses después. El 30 de mayo llegó a plataformas su colaboración.

Chiara Oliver, en 'La Voz Kids'

No pudo entrar en La Voz Kids cuando era niña pero, de alguna manera, cumplió su sueño muchos años después. El pasado julio se sumó a los talents de los equipos de Lola Índigo y Manuel Turizo para cantar Bucle. Su actuación fue muy celebrada por todos los coaches de la edición.

El regreso definitivo a 'La Voz'

El círculo se cerró este verano cuando La Voz 2025 anunció el equipo de asesores de la edición y Chiara Oliver entró como fichaje para ayudar a Pablo López. El buen rollo y la conexión entre los dos artistas se puso en evidencia en el primer programa juntos y, seguro, continuará durante lo que queda de emisión. ¿Conseguirán que su conexión dé sus frutos y alguno de los talents de su equipo se alce como ganador?