Chris Martin le echa un cable a Katy Perry e interpreta su nuevo single, 'Lifetimes'

Si algo es Chris Martin es buen compañero. El cantante no duda en mostrar su admiración por artistas que a lo mejor en un primer momento no tendrían por qué ser ni del círculo ni de su interés por abarcar otro público distinto, como es el caso de la argentina Tini, con quien va a sacar una colaboración.

Pero últimamente el vocalista de Coldplay da espacio en su música y conciertos a múltiples colegas de profesión. Así hizo en unos de sus shows en Múnich, donde agradeció un bonito gesto que había tenido Adele con la banda tocando al piano en directo Someone Like You.

Y, ahora, Martin ha publicado en sus redes sociales una cover muy especial: el cantante ha cantado y tocado a piano Lifetimes, el último single que ha lanzado Katy Perry en mitad de diversas polémicas.

El británico ha querido echarle un cable a la intérprete de Roar con esta muestra de cariño, que no ha tardado en hacerse viral por el estilo propio que le ha puesto el vocalista de Coldplay.

Lifetimes es el segundo single del próximo álbum de Katy Perry, 134. La artista publicó recientemente la canción y su videoclip, por el que se ha visto envuelta en una encrucijada legal por haber sido grabado en zonas protegidas de Formentera.