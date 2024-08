El favor de Adele a Coldplay por coincidir sus conciertos la misma noche en Múnich

Hay veces que grandes artistas se cruzan en sus giras, y este es el caso de dos de los nombres más potentes entre los talentos británicos: Coldplay y Adele.

Tanto la banda como la solista han pasado por Múnich a la vez y, aunque no iban a coincidir en el recinto donde hacen sus respectivos conciertos (Adele actúa en el Open Air Arena y Coldplay en el Olympiastadion), la cantante de Rolling In The Deep tuvo un gran detalle con el grupo de Chris Martin.

Y es que, en un primer momento, ambos iban a actuar el 17 de agosto, pero la británica decidió mover la fecha. Así lo ha contado en su show, que finalmente se ha celebrado un día antes en la ciudad alemana.

"Coldplay está aquí esta semana. Ya tocaron el jueves y ahora el sábado, así que moví mi show del sábado porque realmente no queríamos a tanta gente caminando por ahí, borracha y cantando canciones tristes", explicó Adele en pleno concierto.

Asimismo, Coldplay, por su parte, también se pronunció en su primera parada en Múnich. Lo hizo Chris Martin, que hizo una excepción en la set list del show en homenaje a su compañera: "Normalmente cantaríamos el final de The Scientist, pero hoy, como nuestra amiga está en la ciudad, vamos a cantar esta juntos".

Acto seguido y al piano, el cantante interpretó la famosa Someone Like You de Adele, lo que hizo cantar a todo el público presente en el estadio.

Tras cantar el fragmento, el vocalista mostró su agradecimiento: "Gracias, Adele, por no tocar para que pudiéramos hacer el show. Te amamos".

Cabe destacar que Adele ha escogido esta ciudad alemana para dar hasta conciertos a lo largo de todo el mes de agosto. Por su parte, Coldplay toca el 15, 17 y 18 de agosto.