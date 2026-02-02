Cinco curiosidades de 'Golden', de HUNTR/X: de una visita al dentista a su posible hito en los Premios Grammy 2026

Poca gente hay a estas alturas que no haya oído hablar de Golden. La canción del grupo HUNTR/X para la película Las guerreras del K-pop lleva en lo más alto de las listas desde su lanzamiento el 4 de julio de 2025 como segundo tema de la BSO del largometrjae de animación y, en esta temporada de premios, su nombre no deja de repetirse.

El tema se alzó con el reconocimiento a Mejor canción original en la pasada edición de los Globos de Oro, colocándose por delante de Dream as One de Miley Cyrus, y es una de las cinco candidatas a Mejor canción original para los Premios Oscar 2026, lo que la convierte en la segunda composición de un autor de origen coreano nominada en esta categoría. La otra es The Moon Song, de la película Her (2013). Si gana, sería histórico.

Como también sería histórico si gana este domingo 1 de febrero en la gala de los Premios Grammy, en la que compite a Canción del año con Abracadabra de Lady Gaga, Anxiety de Doechii, APT de ROSÉ y Bruno Mars, DeBÍ TiRAR Más FOTos de Bad Bunny, luther de Kendrick Lamar con SZA, Mandchild de Sabrina Carpenter y WILDFLOWER de Billie Eilish.

El hito en los Premios Grammy 2026

Golden aspira a cuatro gramófonos dorados —Canción del año, Mejor interpretación dúo/grupo pop, Mejor canción para obra visual y Mejor canción remix—, aunque el hito histórico lo marcaría si gana el premio a Canción del año. ¡Sería la primera vez que una canción K-pop conquista esta categoría!

No parece que lo tenga difícil. Las casas de apuestas la dan como una de las favoritas de la noche, lo que además marcaría otro hito ya que sería la segunda canción de una película que gana esta categoría en los últimos tres años. What Was I Made For?, de Billie Eilish para Barbie, lo hizo en 2024.

Además, no hay que olvidar que el grupo HUNTR/X no existe como tal. Es un grupo de ficción creado para una película animada. Sus integrantes, Rumi, Mira y Zoey, son estrellas de la música que, además de triunfar sobre los escenarios y hacer vibrar a sus fans, se dedican a protegerlos y ocupan su tiempo en aniquilar en secreto espíritus demoníacos.

15 semanas seguidas en el número 1 de Billboard Hot 100

Los premios respaldarían lo que ya dicen los números. Faltan dedos de las manos para contar los hitos conquistados por Golden en las listas de ventas.

Por ejemplo, consiguió el número 1 de Billboard Global 200 y Billboard Global Excl U.S dos semanas después de su lanzamiento, debutó en el número 7 de la lista Streaming Songs y se convirtió en la primera canción de un grupo ficticio, Huntr/x, en llegar al top 10 en los 12 años de historia del recuento. Además, es la primera canción de una película animada en llegar al top 10 desde que la banda sonora de Encanto (2021).

En la lista Billboard Hot 100 consiguió estar 15 semanas seguidas en el numero 1 para gran alegría de su compositora, la letrista y compositora EJAE, que pone voz a Rumi en la canción, que se ha pasado su propio juego con esta canción.

"EJ, con 11 años, estaría tan feliz... Mi sueño desde que dejé de ser ídolo de K-pop y elegí ser compositora era escribir una canción que estuviera entre las 100 mejores del Billboard Hot 100 en Estados Unidos... y llegar al número 1 parecía imposible... Gracias a todos los que lo hicieron posible. Gracias a todos los que han mostrado tanto amor y apoyo a la música y la película", escribió en el mes de agosto.

Podríamos seguir enumerando logros pero hay demasiadas cosas que contar y los hitos numéricos no dejan de sucederse.

De camino al dentista

EJAE, coautora del tema, está viviendo un sueño que empezó en una visita al dentista. Y no lo decimos porque se durmiese durante la anestesia...

"Estaba en el coche, en el taxi y de camino al dentista. Fue entonces cuando recibí el tema de The Black Label, los productores, Teddy [Park], 24, Ido y también Ian Eisendrath, nuestro director musical", contó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. "Se la llevé a Mark [Sonnenblick] y sabíamos que teníamos algo entre manos. He crecido mucho como letrista y como cantante gracias a este proyecto", apuntó en Good Morning America.

Compositora y también cantante

EJAE no solo ha cumplido el sueño de formar parte de la lista Billboard Hot 100 gracias a Golden, la compositora que quería ser cantante cuando era niña también es una de las voces del tema.

La joven de 34 años presta la voz a Rumi, la guerrera de pelo morado, en la película. Las otra voces son la cantante y rapera Audrey Nuna (Mira) y la también cantante y rapera Rei Ami (Zoey).

El mensaje de superación de la letra de 'Golden'

Golden es un himno de empoderamiento femenino con un claro mensaje de superación y de transformación personal. "Cuando era una niña, trabajé incansablemente durante más de 10 años para cumplir un sueño: convertirme en idol y fui rechazada. Me sentí decepcionada, porque mi voz no era lo suficientemente buena", contó al recoger el Globo de Oro a Mejor canción original antes de compartir el sentido de la letra de la canción.

"Me apoyé en las canciones y en la música para salir adelante... y ahora estoy aquí como cantante y compositora de una canción que está ayudando a otras chicas y chicos, además de a personas de todas las edades, a superar sus dificultades y a aceptarse a sí mismos. Así que gracias, Golden Globes, por aceptar mi voz y nuestra voz", ha indicado.

"Estoy aquí como cantante y compositora de una canción que está ayudando a otras chicas y chicos a superar sus dificultades y a aceptarse a sí mismos"

Y continuó: "Solo quiero decir que este premio va dedicado a las personas a las que se les han cerrado puertas. Porque ya puedo decir con total confianza que el rechazo es una forma de redireccionar tu vida. Así que nunca os rindáis. Nunca es tarde para brillar de la forma que habéis nacido para hacerlo", señaló la intérprete que estuvo 12 años como aprendiz en SM Entertainment sin llegar a debutar y que de alguna manera plasma esa experiencia en la letra de Golden.

"Me cansé de esconderme / Ahora voy a brillar como nací para hacerlo", dice en la voz de Rumi. "Ah, es nuestra hora, sin miedo, sin mentiras / Para eso nacimos", continúa EJAE, que después de llorar durante un mes, como contó en You Quiz on the Block, tomó una decisión determinante: tomar las riendas y buscar un nuevo camino. "Como me encantaba la música, decidí intentar crearla yo misma [...]. Me di cuenta de que hay muchísimos caminos en esta profesión. Además de ser cantante, puedes ser compositora, productora y lo que quieras. Por eso me interesé en los beats. Pasaba hasta 12 horas haciéndolos... hasta que encontré mi voz", señaló la creadora de otros temas como Psycho, del grupo Red Velvet, o Drama, de la banda Aespa.

La letra en español de 'Golden' de HUNTR/X

Yo era como un fantasma, estaba sola, ja

I was a ghost, I was alone, hah

I was a ghost, I was alone, hah

En medio, ja, de un camino oscuro (ah)

어두워진, hah, 앞길 속에 (ah)

eoduwojin, hah, apgil soge (ah)

Me dieron el trono, no sabía cómo creer

Given the throne, I didn't know how to believe

Given the throne, I didn't know how to believe

Que era la reina que naci para ser

I was the queen that I'm meant to be

I was the queen that I'm meant to be

Viví dos vidas, traté de jugar para ambos lados

I lived two lives, tried to play both sides

I lived two lives, tried to play both sides

Pero no pude encontrar mi lugar

But I couldn't find my own place

But I couldn't find my own place

Me llamaban la niña problemática porque era muy rebelde

Called a problem child 'cause I got too wild

Called a problem child 'cause I got too wild

Pero ahora así es como gano dinero, siempre en los escenarios

But now that's how I'm getting paid, 끝없이 on stage

But now that's how I'm getting paid, kkeuteopsi on stage

Me cansé de esconderme

I'm done hidin'

I'm done hidin'

Ahora voy a brillar como nací para hacerlo

Now I'm shinin' like I'm born to be

Now I'm shinin' like I'm born to be

Estamos soñando alto, llegamos tan lejos, ahora creo

We dreamin' hard, we came so far, now I believe

We dreamin' hard, we came so far, now I believe

Estamos subiendo hasta la cima, cima, cima, este es nuestro momento

We're goin' up, up, up, it's our moment

We're goin' up, up, up, it's our moment

Ustedes saben que juntas brillamos

You know together we're glowing

You know together we're glowing

Va a ser, va a ser brillante

Gonna be, gonna be golden

Gonna be, gonna be golden

Ah, hasta la cima, cima, cima con nuestras voces

Oh, up, up, up with our voices

Oh, up, up, up with our voices

Inquebrantables para siempre

영원히 깨질 수 없는

yeong-wonhi kkaejil su eomneun

Va a ser, va a ser brillante

Gonna be, gonna be golden

Gonna be, gonna be golden

Ah, me cansé de esconderme

Oh, I'm done hidin'

Oh, I'm done hidin'

Ahora voy a brillar como nací para hacerlo

Now I'm shinin' like I'm born to be

Now I'm shinin' like I'm born to be

Ah, es nuestra hora, sin miedo, sin mentiras

Oh, our time, no fears, no lies

Oh, our time, no fears, no lies

Para eso nacimos

That's who we're born to be

That's who we're born to be

Esperé tanto tiempo para derribar estos muros

Waited so long to break these walls down

Waited so long to break these walls down

Para despertar y sentirme como yo misma

To wake up and feel like me

To wake up and feel like me

Ahora dejo todas esas marcas en el pasado

Put these patterns all in the past now

Put these patterns all in the past now

Y finalmente vivo como la chica que todos ven

And finally live like the girl they all see

And finally live like the girl they all see

Sin esconderme más

No more hiding

No more hiding

Voy a brillar como nací para hacerlo

I'll be shining like I'm born to be

I'll be shining like I'm born to be

Porque somos cazadoras

'Cause we are hunters

'Cause we are hunters

Voces fuertes y sé que voy a creer en eso

Voices strong, and I know I'll believe

Voices strong, and I know I'll believe

Estamos subiendo hasta la cima, cima, cima, este es nuestro momento

We're goin' up, up, up, it's our moment

We're goin' up, up, up, it's our moment

Ustedes saben que juntas brillamos

You know together we're glowing

You know together we're glowing

Va a ser, va a ser brillante

Gonna be, gonna be golden

Gonna be, gonna be golden

Ah, hasta la cima, cima, cima con nuestras voces

Oh, up, up, up, with our voices

Oh, up, up, up, with our voices

Inquebrantables para siempre

영원히 깨질 수 없는

yeong-wonhi kkaejil su eomneun

Va a ser, va a ser brillante

Gonna be, gonna be golden

Gonna be, gonna be golden

Ah, me cansé de esconderme

Oh, I'm done hidin'

Oh, I'm done hidin'

Ahora voy a brillar como nací para hacerlo

Now I'm shining like I'm born to be

Now I'm shining like I'm born to be

Ah, es nuestra hora, sin miedo, sin mentiras

Oh, our time, no fears, no lies

Oh, our time, no fears, no lies

Para eso nacimos

That's who we're born to be

That's who we're born to be

Sabes que vamos a ser, vamos a ser brillantes

You know we're gonna be, gonna be golden

You know we're gonna be, gonna be golden

Vamos a ser, vamos a ser

We're gonna be, gonna be

We're gonna be, gonna be

Nacimos para, nacimos para brillar

Born to be, born to be glowin'

Born to be, born to be glowin'

Brillamos bien fuerte

밝게 빛나는 우린

balkke binnaneun urin

Sabes que es nuestro momento, sin miedo, sin mentiras

You know that it's our time, no fears, no lies

You know that it's our time, no fears, no lies

Para eso nacimos

That's who we're born to be

That's who we're born to be