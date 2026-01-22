Las canciones nominadas en los Premios Oscar 2026: escucha las cinco candidatas

Los amantes del cine tienen una cita con Hollywood en la noche de los Premios Oscar, pero la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos premia también la música con las categorías de Mejor canción original y Mejor banda sonora. En la primera de ellas, se encuentran nominados este año algunos temas de artistas de talla internacional.

Las guerreras k-pop podría llevarse este domingo su estatuilla doradaGolden, al igual que ya lo hizo en los Globos de Oro. Los otros títulos nominados pertenece a las cintas Diane Warren: Relentless,Sinners, Viva Verdi! y Sueños de trenes.

Entre las seleccionadas, se ha echado en falta Dream As One, la canción de Miley Cyrus para Avatar: Fuego y ceniza que estuvo nominada en los Globos de Oro.

¡Descubre las cinco nominadas y escucha cómo suenan!

'Dear Me', de 'Diane Warren: Relentless'

Dear Me está interpretada por la cantante Kesha. Esta balada pop aparece dentro de la película Diane Warren: Relentless y es una carta hacia uno mismo sobre aceptar las heridas del pasado y el crecimiento personal.

Su compositora es Diane Warren, protagonista del documental que ha creado temas para artistas como Céline Dion o Cher.

'Golden', de 'Las guerreras k-pop'

Tras hacerse con el Globo de Oro a Mejor canción original, Golden de Las guerreras k-pop tratará de hacerse con la estatuilla. Esta canción pop se ha convertido en todo un himno que ha llegado a varias generaciones con su espíritu de lucha por encontrar nuestra luz interior.

El tema está compuesto por Ejae (Rumi en la película), Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon y Teddy Park.

'I Lied To You', de 'Los pecadores'

No pudo ser en los Globos de Oro, pero ahora I Lied To You tiene una nueva oportunidad para hacerse con el galardón. La película de vampiros Los pecadores hizo una gran apuesta musical con este tema, creando un blues intimista que evoluciona hacia sonidos de diferentes eras y estilos.

La canción fue compuesta por Raphael Saadiq y Ludwig Goransso, siendo el primero de ellos quién compuso esta letra que nos habla sobre el conflicto del personaje entre la tradición religiosa y su amor por este estilo musical.

'Sweet Dreams Of Joy', de 'Viva Verdi!'

Compuesta por Nicholas Pike, esta canción mezcla sonidos del canto lírico y estilo operístico dentro del documental Viva Verdi!.

El tema sirve de acompañamiento para el filme, el cual hace una mirada íntima a la vida de varios cantantes de ópera y músicos que viven en Casa Verdi.

'Train Dreams', de 'Sueños de trenes'

La canción posee un estilo folk instrumental que nos transporta inmediatamente al ambiente y ritmo pausado de la película: la inmensidad de la naturaleza, la nostalgia y el inevitable paso del tiempo.

Train Dreams está compuesta por Nick Cave y Bryce Dessner.

Mejor banda sonora

Además de la lista de canciones nominadas, la música estará presente en la ceremonia de los Premios Oscar gracias a la categoría Mejor banda sonora original.