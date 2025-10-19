Seis curiosidades de 'La Pelirroja' de Sebastián Yatra: no está dedicada a Erola Jons y la colaboración de Tom Hanks

Fue la primera canción que lanzó en 2025 y el primer sencillo de su cuarto álbum de estudio Milagro.La Pelirrojafue la gran sorpresa del cantante de Tacones Rojos durante su participación en el festival Viña del Mar a principios de marzo, en Chile, en el que ganó una Gaviota de Plata y otra de Oro.

"Quisiera aprovechar que esta es una noche tan especial para darles un regalo. A mí me encanta cuando vengo a los shows y escucho música nueva. Hay una canción que estaba escribiendo y no la estaba escribiendo solo, sino con muchos de ustedes, por ahí por redes me han dado unas frases interesantes. Y bueno, ya casi la termino. Sale el 20 de marzo y trata sobre una… una pelirroja", explicaba Sebastián Yatra para presentar su nuevo sencillo.

La canción tuvo una excelente acogida entre sus seguidores, pero también entre la crítica. "Su canción lleva a los oyentes a experimentar la nostalgia y la frustración de un amor que vive en las sombras, convirtiéndose en una experiencia sonora que resuena con cualquiera que haya sentido la incertidumbre de un amor que va y viene. A partir de su un estilo inconfundible y unas letras que penetra en lo más profundo del alma, Yatra convierte cada verso en una confesión que se graba en la memoria de quienes lo escuchan", decían en Rolling Stone.

Aquí, algunas anécdotas y singularidades sobre La Pelirroja de Sebastián Yatra.

1. ¿Quién es la pelirroja protagonista de la canción?

Por supuesto, desvelar la identidad de la protagonista de la canción fue el primer objetivo de los fans cuando salió la canción. ¿Quién es la chica pelirroja de la que se enamoró el cantante y nunca pudo tener?

Él mismo dio la respuesta: "No es una composición directamente de una persona en específico. Tengo un amigo —Jay Kabalan— que vivió una historia con una pelirroja y, de hecho, él tiene una canción que se llama Mi pelirroja. De ahí saqué la inspiración para ponerle el título cuando empecé a hablar en la canción del pelo rojo".

Explica Yatra que esa pelirroja es esa persona de la que hemos estado enamorados platónicamente, pero ya tiene pareja: "Siempre está con alguien menos con uno, pero vos tenés esta ilusión y te da largas".

2. No, tampoco es Erola Jons

Aunque aclaró desde el principio que esa canción no tenía nombre propio, Yatra no puso inconveniente a la hora de entrar en la broma que la influencer Enola Jons inició tras el lanzamiento de la canción.

"Sebastián Yatra acaba de sacar una canción sobre mí", anunciaba la divertida pelirroja a la gente por la calle mientras les dejaba escuchar el tema y atendía una llamada del propio cantante. Dicho esto, decidieron estirar la historia y grabaron un video en el que aparecían abrazados en un banco cuando les descubría la prensa.

3. La parte en inglés eliminada

Fue el propio Yatra el que compartió en sus redes sociales tres secretos del proceso de creación de La Pelirroja, una canción que asegura le emocionó bastante desde el principio.

Entre esas curiosidades reveló que al inicio tenía una parte en inglés. "Lo que sea menos tú. Lo que sea menos tú", que dice ahora, en un principio era "What’s up with youuuuu". No le gustaba como sonaba y decidió eliminarlo.

4. Su primera canción en lengua de signos

En el mes de mayo, el cantante colombiano estrenó un vídeo interpretando la canción en lengua de signos. Era la primera vez que lo hacía y se mostró realmente satisfecho con lo conseguido, aunque no fue fácil y tuvo que hacer hasta 21 tomas.

"Este video es muy especial porque es la primera vez que interpreto una canción en lenguaje de señas. Qué privilegio poder comunicar, y transmitir la música de manera universal gracias a mis amigas Raquel y Agatha", contaba en sus redes sociales.

5. La colaboración de Tom Hanks

Para la promoción de la canción en redes sociales, Yatra contó con un colaborador de excepción: el oscarizado actor estadounidense Tom Hanks.

"Ey, Tom… ¿Qué canción crees que iría bien con estos vídeos?", le pregunta en inglés el colombiano al actor mientras le enseña su móvil. "Eso ni se pregunta. La Pelirroja", le contesta Hanks en un divertido momento.

Las imágenes a las que se refiere el cantante son una sucesión de escenas de películas protagonizadas por el intérprete que utiliza el tema de Yatra como banda sonora.

6. 'La Pelirroja' arrebató el trono a Enrique Iglesias

Con La Pelirroja, Yatra se coló en el número 1 de la lista Latin Airplay de Billboard el pasado 5 de julio, marcando un hito en su carrera musical.

Esta era la 12ª vez que el colombiano llegaba a lo más alto de la lista semanal de canciones en español, igualando a Enrique Iglesias como el solista masculino de pop latino con más números 1 desde 2010 —aunque no le arrebata el récord a Shakira, que tiene 16 top 1 títulos desde 2010—.