Las claves sobre el concierto de Taylor Swift en Madrid: cuándo salen las entradas, cómo comprarlas y cómo registrarse en la web

Los fans de Taylor Swiftespañoles están de auténtica celebración después del anuncio de su primer concierto en España tras más de 12 años sin acudir a nuestro país. La última vez que la estadounidense estuvo aquí fue en 2011 como parte de su gira Speak Now y solamente vendió 4.000 entradas.

Ahora, llega con su The Eras Tour y actuará el próximo 30 de mayo de 2024 en el Estadio Santiago Bernabéu y son muchas las dudas que se plantean de cara a la compra de entradas.

Si has pensado en adquirir un ticket para ver a Taylor en concierto, consulta aquí toda la información sobre fechas, webs para comprarlos, criterios de selección para entrar a la venta o el proceso mismo de las ventas, entre otras.

Cuándo y dónde es el concierto de Taylor Swift en España

Taylor Swift vendrá a España como parte de su The Eras Tour el 30 de mayo de 2024. La ciudad elegida es Madrid y el concierto tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu.

Cuándo salen las entradas de Taylor Swift en Madrid a la venta

Las entradas para el concierto de la intérprete de Delicate se ponen a la venta el próximo 13 de julio a las 14h.

Dónde se pueden comprar las entradas para Taylor Swift en Madrid

La única página web en la que se pondrán a la venta las entradas de Taylor Swift es Ticketmaster. La empresa ha confirmado que no hay otras que vayan a gestionarlo, por lo que es recomendable no adquirirlas en otros lugares para evitar estafas.

¿Es necesario registrarse en la web de Ticketmaster para comprar entradas?

Sí. La única forma posible de comprar las entradas para ver a Taylor Swift en Madrid es registrándose en la web de Ticketmaster.

Tal y como ellos dicen, se hace para filtrar a los y las compradores/as que buscan especular con las entradas, garantizando así que las entradas vayan directamente a manos de quienes realmente desean asistir al espectáculo.

Cómo registrarse en la web de Ticketmaster para comprar entradas

Hay que rellenar un formularioen la misma web dando algunos datos personales como el nombre completo, el país en el que se vive, código postal, número de teléfono y correo electrónico.

Cuál es el plazo para registrarse en la web de Ticketmaster

El plazo para inscribirse en la web de Ticketmaster comenzó ayer 20 de junio y estará abierto hasta el próximo 23 de junio a las 23:59h.

Ya he rellenado el formulario de Ticketmaster, ¿ahora qué?

Rellenar este formulario es el primer paso para comprar las entradas, sin embargo, esto no garantiza tener tickets para el concierto. De todas las personas que se inscriban, la web hará una selección debido a la alta demanda y a los afortunados que sean elegidos, se les enviará el 5 de julio un código para la compra por mail o SMS.

Estos dos SMS incluirán detalles sobre el horario y un enlace directo al proceso de compra de entradas, así como tu código de acceso único e intransferible.

Qué pasa si no me han enviado el código por mail o SMS

Desgraciadamente, significa que no has pasado el proceso de selección y no podrás tener acceso a la venta de entradas. Aunque todos aquellos que no lo hayan conseguido, serán metidos en una lista de espera donde podrán recibir una invitación para unirse a la venta si quedan entradas disponibles.

¿Hay más posibilidades de ser escogido si me registro antes?

No, inscribirse con antelación durante el plazo de inscripción no te dará ninguna ventaja, siempre y cuando te asegures de inscribirte antes de que se cierre el plazo de inscripción.

Cómo comprar las entradas el 13 de julio

Para poder acceder a la compra de entradas deberás haber sido seleccionado/a después enviarnos tu registro. Si eres seleccionado/a, entonces:

Haz click en el enlace directo que te han enviado por SMS o por email dándote acceso a la compra de entradas.

que te han enviado por SMS o por email dándote acceso a la compra de entradas. Introduce tu código de acceso exclusivo. Hazlo de forma manual. Si hay algún error, comprueba que has introducido el código exactamente como aparece en el SMS que has recibido.

exclusivo. Hazlo de forma manual. Si hay algún error, comprueba que has introducido el código exactamente como aparece en el SMS que has recibido. Una vez has introducido el código de acceso, entrarás en la cola virtual . Debido a la alta demanda esperada, el tiempo de espera es posible que sea más largo de lo habitual. No actualices la página una vez estás dentro durante este tiempo.

. Debido a la alta demanda esperada, el tiempo de espera es posible que sea más largo de lo habitual. No actualices la página una vez estás dentro durante este tiempo. No utilices varias ventanas de tu navegador ni tampoco más dispositivos ya que no te darán más oportunidades. Ralentizarán tu proceso de compra. Si abres varias ventanas o pestañas para comprar tus entradas, es posible que se produzcan errores.

ni tampoco más dispositivos ya que no te darán más oportunidades. Ralentizarán tu proceso de compra. Si abres varias ventanas o pestañas para comprar tus entradas, es posible que se produzcan errores. Para agilizar el proceso de compra, asegúrate que has iniciado sesión en tu cuenta Ticketmaster previamente y además, que todos tus datos están correctos y vigentes. Hazlo antes de que inicie la venta para no perder tiempo.

Cuántas entradas para Taylor Swift se pueden comprar

Cada persona puede comprar únicamente cuatro entradas para el concierto de Taylor Swift en Madrid.

Cuál es la capacidad de aforo del Santiago Bernabéu

Tras la reforma, el Santiago Bernabéu tendrá 84.744 butacas, pero esta es la cifra para los partidos de fútbol. No se sabe si se habilitarán más asientos para este concierto.

Cuál es el precio de las entradas de Taylor Swift en Madrid

El precio de las entradas todavía no se conoce y habrá que esperar al 13 de julio para hacerlo. "Se podrán consultar el día de la venta de entradas", ha anunciado en Twitter Ticketmaster, la plataforma encargada de la venta de entradas para los conciertos de Taylor Swift en todo el mundo.

Ya dispones de toda la información necesaria para poder comprar tu entrada para el 30 de mayo de 2024 y disfrutar de uno de los conciertos más esperados del momento. ¡No te lo pierdas!