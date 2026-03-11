Cómo comprar las entradas de los conciertos de Pitbull en la venta general
¡Pitbull llega a España este 2026! Para que no te quedes sin entradas de sus conciertos el 5 de noviembre en Barcelona y el 6 de noviembre en Madrid con Europa FM como radio oficial, te contamos todo lo que tienes que saber de la venta general de entradas.
Europa FM, radio oficial de los conciertos de Pitbull en Madrid y Barcelona en 2026
Pitbull trae su gira I'm back a España. El artista añade dos citas en nuestro país con su rama europea del tour que lo trae de vuelta a los escenarios, y lo hace con dos citas de lo más especiales: el 4 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 5 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid, con Europa FM como radio oficial.
Para que no te quedes sin ser testigo de estas citas tan esperadas, te contamos dónde, cuándo y cómo puedes comprar las entradas para ver a Mr. Worldwide en directo en España:
Una segunda preventa antes de la venta general
Tras una primera preventa el miércoles 11 de marzo, este jueves 12 de marzo se activa la segunda preventa a las 10:00 horas. A ella podrán acceder todos los interesados a través de Live Nation.
Así funciona la venta general para las entradas de Pitbull
Para quienes no consigan obtener las entradas en el periodo de preventas, habrá una última oportunidad para conseguirlas: será el viernes 13 de marzo a partir de las 10:00 horas.
Se podrán conseguir a través de la página oficial de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. Cualquiera de estas opciones derivará a la cola virtual, donde se asignará un puesto.
Tras avanzar en la cola, el navegador redirigirá al usuario al plano del Movistar Arena o Palau Sant Jordi para seleccionar las entradas deseadas y realizar la compra.
Los precios de las entradas para ver a Pitbull
Los precios de las entradas para los conciertos de Pitbull son los mismos en la venta general que los de la preventa:
- FRONT STAGE: 121,10€ + 16€ gastos
- PISTA GENERAL: 91,10€ + 12€ gastos
- PL1 GRADA: 121,10€ + 16€ gastos
- PL2 GRADA: 96,10€ + 13€ gastos
- PL2 PMR: 96,10€ + 13€ gastos
- PL3 GRADA: 81,10€ + 11€ gastos
- PL4 GRADA: 71,10€ + 9,50€ gastos
- VIP 1 - VIP LOUNGE EXPERIENCE: 371,10€ + 49,50€ gastos
- VIP 2 - EARLY ENTRY VIP PACKAGE: 246,10€ + 33€ gastos
- VIP 3 - PREMIUM SEATED PACKAGE: 271,10€ + 36€ gastos
Como curiosidad, 1€ de cada entrada se destinará a la Self First Foundation, una fundación enfocada en mejorar el acceso a la educación y los recursos para las poblaciones desfavorecidas de todo el mundo.
Todas las fechas de Pitbull I'm Back Tour Europeo / UK
- 23 de junio: Estocolmo, SE – 3Arena
- 27 de junio: Werchter, BE – Werchter Boutique
- 30 de junio: Belfast, UK – Ormeau Park (Belsonic)
- 01 de julio: Glasgow, UK – Bellahouston Park
- 03 de julio: Leeds, UK – Roundhay Park
- 07 de julio: Dublín, IE – Marlay Park
- 08 de julio: Limerick, IE – Thomond Park Stadium
- 10 de julio: Londres, UK – BST Hyde Park (Intento de Récord Guinness)
- 12 de julio: Niza, FR – Allianz Arena
- 15 de julio: Arnhem, NL – GelreDome
- 19 de julio: Dusseldorf, DE – Arena Im Open Air Park
- 21 de julio: Budapest, HU – Puskas Arena
- 23 de julio: Varsovia, PL – PG Narodowy
- 26 de julio: Praga, CZ – Airport Letnany
- 29 de julio: Riga, LV – Mezaparks Great Bandstand
- 31 de julio: Kaunas, LT – Darius and Girenas Stadium
- 02 de noviembre: Lisboa, PT – MEO Arena
- 04 de noviembre: Barcelona, ES – Palau Sant Jordi
- 05 de noviembre: Madrid, ES – Movistar Arena
- 08 de noviembre: Zúrich, CH – Hallenstadion
- 09 de noviembre: Milán, IT – Unipol Dome
- 11 de noviembre: Lyon, FR – LDLC Arena
- 13 de noviembre: Belgrado, RS – Belgrade Arena
- 14 de noviembre: Bratislava, SK – Tipos Arena
- 16 de noviembre: Dortmund, DE – Westfalenhallen
- 18 de noviembre: Viena, AT – Stadthalle
- 19 de noviembre: Stuttgart, DE – Schleyerhalle
- 22 de noviembre: Praga, CZ – O2 Arena
- 24 de noviembre: Budapest, HU – MVM Dome
- 27 de noviembre: Lodz, PL – Atlas Arena
- 30 de noviembre: Kaunas, LT – Zalgiris Arena
- 03 de diciembre: Gdansk, PL – ERGO ARENA
- 07 de diciembre: Helsinki, FI – Veikkaus Arena