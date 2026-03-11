Cómo comprar las entradas de los conciertos de Pitbull en la venta general

Pitbull trae su gira I'm back a España. El artista añade dos citas en nuestro país con su rama europea del tour que lo trae de vuelta a los escenarios, y lo hace con dos citas de lo más especiales: el 4 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 5 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid, con Europa FM como radio oficial.

Para que no te quedes sin ser testigo de estas citas tan esperadas, te contamos dónde, cuándo y cómo puedes comprar las entradas para ver a Mr. Worldwide en directo en España:

Una segunda preventa antes de la venta general

Tras una primera preventa el miércoles 11 de marzo, este jueves 12 de marzo se activa la segunda preventa a las 10:00 horas. A ella podrán acceder todos los interesados a través de Live Nation.

Así funciona la venta general para las entradas de Pitbull

Para quienes no consigan obtener las entradas en el periodo de preventas, habrá una última oportunidad para conseguirlas: será el viernes 13 de marzo a partir de las 10:00 horas.

Se podrán conseguir a través de la página oficial de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. Cualquiera de estas opciones derivará a la cola virtual, donde se asignará un puesto.

Tras avanzar en la cola, el navegador redirigirá al usuario al plano del Movistar Arena o Palau Sant Jordi para seleccionar las entradas deseadas y realizar la compra.

Los precios de las entradas para ver a Pitbull

Los precios de las entradas para los conciertos de Pitbull son los mismos en la venta general que los de la preventa:

FRONT STAGE : 121,10€ + 16€ gastos

: 121,10€ + 16€ gastos PISTA GENERAL : 91,10€ + 12€ gastos

: 91,10€ + 12€ gastos PL1 GRADA : 121,10€ + 16€ gastos

: 121,10€ + 16€ gastos PL2 GRADA : 96,10€ + 13€ gastos

: 96,10€ + 13€ gastos PL2 PMR : 96,10€ + 13€ gastos

: 96,10€ + 13€ gastos PL3 GRADA : 81,10€ + 11€ gastos

: 81,10€ + 11€ gastos PL4 GRADA : 71,10€ + 9,50€ gastos

: 71,10€ + 9,50€ gastos VIP 1 - VIP LOUNGE EXPERIENCE : 371,10€ + 49,50€ gastos

: 371,10€ + 49,50€ gastos VIP 2 - EARLY ENTRY VIP PACKAGE : 246,10€ + 33€ gastos

: 246,10€ + 33€ gastos VIP 3 - PREMIUM SEATED PACKAGE: 271,10€ + 36€ gastos

Como curiosidad, 1€ de cada entrada se destinará a la Self First Foundation, una fundación enfocada en mejorar el acceso a la educación y los recursos para las poblaciones desfavorecidas de todo el mundo.

Todas las fechas de Pitbull I'm Back Tour Europeo / UK