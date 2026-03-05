Europa FM, radio oficial de los conciertos de Pitbull en Madrid y Barcelona en 2026 | Live Nation

La fiesta llega a España con Pitbull. La superestrella internacional ha añadido nuevas fechas a su gira internacional I'M BACK, anunciada el pasado enero, y ha sumado paradas en Madrid y Barcelona.

Mr. Worldwide llega a nuestro país a finales de 2026 para atender a la demanda de los fans, que llevan más de 13 años esperando para disfrutar de su show en directo. Su último gran concierto fue en el Rock in Rio Madrid de 2012.

Las fechas de los conciertos de Pitbull en España

Tras una exitosa gira internacional en 2025 y un movimiento viral de fans que ha convertido los estadios en un mar de pelucas calvas (su objetivo es batir el récord Guinness el 10 de julio en Londres), Pitbull quiere ofrecer una experiencia electrizante y multigeneracional a sus fans de todo el mundo, incluidos los españoles. Lo va a hacer con Europa FM como radio oficial de los conciertos de Madrid y Barcelona.

Miércoles, 4 de noviembre - Palau Sant Jordi de Barcelona

- Palau Sant Jordi de Jueves, 5 de noviembre - Movistar Arena de Madrid

¿Cuándo salen las entradas para los conciertos de Pitbull?

Las entradas para los conciertos de Pitbull en Madrid y Barcelona salen a la venta el viernes 13 de marzo aunque antes se activan dos preventas. ¡Apunta!

Miércoles, 11 de marzo a partir de las 10:00 horas - Preventa Live Nation - S.SMusic

Jueves, 12 de marzo a las 10:00 horas - Live Nation

Viernes, 13 de marzo a la 10:00 horas - venta general en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Qué se sabe de los precios de los conciertos de Pitbull

A la espera de que salga la lista oficial de precios, ya podemos decir que las entradas irán desde 60 euros más gastos de distribución en adelante.

Las fechas de la gira 'I'M BACK' de Pitbull

Pitbull anunció las primeras fechas de su gira mundial en enero de 2026 y pronto colgó el cartel de SOLD OUT en algunas arenas.

Lo mismo había ocurrido en 2025 con Party After Dark, que arrasó gracias al impulso que supuso para la carrera de Pitbull su asociación con Bon Jovi en el tema Now or Never. En esa gira, como se espera que ocurra con I'm Back Tour, los fans ya habían acudido con looks inspirados en Pitbull siendo noticia en numerosos medios de comunicación.

Apunta las fechas de la gira de 2026 y repasa las ciudades europeas donde disfrutar en directo de Mr. 305.

Conciertos en Europa

23 de jun: Estocolmo, SE – 3Arena

27 de jun: Werchter, BE – Werchter Boutique*

30 de jun: Belfast, UK – Ormeau Park (Belsonic)

01 de jul: Glasgow, UK – Bellahouston Park

03 de jul: Leeds, UK – Roundhay Park*

07 de jul: Dublín, IE – Marlay Park

08 de jul: Limerick, IE – Thomond Park Stadium

10 de jul: Londres, UK – BST Hyde Park* (Intento de Récord Guinness)

12 de jul: Niza, FR – Allianz Arena

15 de jul: Arnhem, NL – GelreDome

19 de jul: Dusseldorf, DE – Arena Im Open Air Park

21 de jul: Budapest, HU – Puskas Arena

23 de jul: Varsovia, PL – PG Narodowy

26 de jul: Praga, CZ – Airport Letnany

29 de jul: Riga, LV – Mezaparks Great Bandstand

31 de jul: Kaunas, LT – Darius and Girenas Stadium

02 de nov: Lisboa, PT – MEO Arena – NUEVO

04 de nov: Barcelona, ES – Palau Sant Jordi – NUEVO

05 de nov: Madrid, ES – Movistar Arena – NUEVO

08 de nov: Zúrich, CH – Hallenstadion – NUEVO

09 de nov: Milán, IT – Unipol Dome – NUEVO

11 de nov: Lyon, FR – LDLC Arena – NUEVO

13 de nov: Belgrado, RS – Belgrade Arena – NUEVO

14 de nov: Bratislava, SK – Tipos Arena – NUEVO

16 de nov: Dortmund, DE – Westfalenhallen – NUEVO

18 de nov: Viena, AT – Stadthalle – NUEVO

19 de nov: Stuttgart, DE – Schleyerhalle – NUEVO

22 de nov: Praga, CZ – O2 Arena – NUEVO

24 de nov: Budapest, HU – MVM Dome – NUEVO

27 de nov: Lodz, PL – Atlas Arena – NUEVO

30 de nov: Kaunas, LT – Zalgiris Arena – NUEVO

03 de dic: Gdansk, PL – ERGO ARENA – NUEVO

07 de dic: Helsinki, FI – Veikkaus Arena – NUEVO

*Festival

Conciertos en Norteamérica