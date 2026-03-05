Europa FM, radio oficial de los conciertos de Pitbull en Madrid y Barcelona en 2026
Pitbull está de vuelta. 13 años después de su último concierto en España, la superestrella internacional aterriza en Madrid y Barcelona con la gira internacional I'M BACK, a la que acaba de añadir nuevas fechas. Mr. 305 estará en Madrid y Barcelona en noviembre de 2026 con Europa FM como radio oficial. ¡Las entradas salen pronto a la venta!
Cómo comprar las entradas de los conciertos de Pitbull en España
La fiesta llega a España con Pitbull. La superestrella internacional ha añadido nuevas fechas a su gira internacional I'M BACK, anunciada el pasado enero, y ha sumado paradas en Madrid y Barcelona.
Mr. Worldwide llega a nuestro país a finales de 2026 para atender a la demanda de los fans, que llevan más de 13 años esperando para disfrutar de su show en directo. Su último gran concierto fue en el Rock in Rio Madrid de 2012.
Las fechas de los conciertos de Pitbull en España
Tras una exitosa gira internacional en 2025 y un movimiento viral de fans que ha convertido los estadios en un mar de pelucas calvas (su objetivo es batir el récord Guinness el 10 de julio en Londres), Pitbull quiere ofrecer una experiencia electrizante y multigeneracional a sus fans de todo el mundo, incluidos los españoles. Lo va a hacer con Europa FM como radio oficial de los conciertos de Madrid y Barcelona.
- Miércoles, 4 de noviembre - Palau Sant Jordi de Barcelona
- Jueves, 5 de noviembre - Movistar Arena de Madrid
¿Cuándo salen las entradas para los conciertos de Pitbull?
Las entradas para los conciertos de Pitbull en Madrid y Barcelona salen a la venta el viernes 13 de marzo aunque antes se activan dos preventas. ¡Apunta!
- Miércoles, 11 de marzo a partir de las 10:00 horas - Preventa Live Nation - S.SMusic
- Jueves, 12 de marzo a las 10:00 horas - Live Nation
- Viernes, 13 de marzo a la 10:00 horas - venta general en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.
Qué se sabe de los precios de los conciertos de Pitbull
A la espera de que salga la lista oficial de precios, ya podemos decir que las entradas irán desde 60 euros más gastos de distribución en adelante.
Las fechas de la gira 'I'M BACK' de Pitbull
Pitbull anunció las primeras fechas de su gira mundial en enero de 2026 y pronto colgó el cartel de SOLD OUT en algunas arenas.
Lo mismo había ocurrido en 2025 con Party After Dark, que arrasó gracias al impulso que supuso para la carrera de Pitbull su asociación con Bon Jovi en el tema Now or Never. En esa gira, como se espera que ocurra con I'm Back Tour, los fans ya habían acudido con looks inspirados en Pitbull siendo noticia en numerosos medios de comunicación.
Apunta las fechas de la gira de 2026 y repasa las ciudades europeas donde disfrutar en directo de Mr. 305.
Conciertos en Europa
- 23 de jun: Estocolmo, SE – 3Arena
- 27 de jun: Werchter, BE – Werchter Boutique*
- 30 de jun: Belfast, UK – Ormeau Park (Belsonic)
- 01 de jul: Glasgow, UK – Bellahouston Park
- 03 de jul: Leeds, UK – Roundhay Park*
- 07 de jul: Dublín, IE – Marlay Park
- 08 de jul: Limerick, IE – Thomond Park Stadium
- 10 de jul: Londres, UK – BST Hyde Park* (Intento de Récord Guinness)
- 12 de jul: Niza, FR – Allianz Arena
- 15 de jul: Arnhem, NL – GelreDome
- 19 de jul: Dusseldorf, DE – Arena Im Open Air Park
- 21 de jul: Budapest, HU – Puskas Arena
- 23 de jul: Varsovia, PL – PG Narodowy
- 26 de jul: Praga, CZ – Airport Letnany
- 29 de jul: Riga, LV – Mezaparks Great Bandstand
- 31 de jul: Kaunas, LT – Darius and Girenas Stadium
- 02 de nov: Lisboa, PT – MEO Arena – NUEVO
- 04 de nov: Barcelona, ES – Palau Sant Jordi – NUEVO
- 05 de nov: Madrid, ES – Movistar Arena – NUEVO
- 08 de nov: Zúrich, CH – Hallenstadion – NUEVO
- 09 de nov: Milán, IT – Unipol Dome – NUEVO
- 11 de nov: Lyon, FR – LDLC Arena – NUEVO
- 13 de nov: Belgrado, RS – Belgrade Arena – NUEVO
- 14 de nov: Bratislava, SK – Tipos Arena – NUEVO
- 16 de nov: Dortmund, DE – Westfalenhallen – NUEVO
- 18 de nov: Viena, AT – Stadthalle – NUEVO
- 19 de nov: Stuttgart, DE – Schleyerhalle – NUEVO
- 22 de nov: Praga, CZ – O2 Arena – NUEVO
- 24 de nov: Budapest, HU – MVM Dome – NUEVO
- 27 de nov: Lodz, PL – Atlas Arena – NUEVO
- 30 de nov: Kaunas, LT – Zalgiris Arena – NUEVO
- 03 de dic: Gdansk, PL – ERGO ARENA – NUEVO
- 07 de dic: Helsinki, FI – Veikkaus Arena – NUEVO
*Festival
Conciertos en Norteamérica
- 14 de may – West Palm Beach, FL
- 16 de may – Tampa, FL
- 17 de may – Charleston, SC
- 19 de may – Raleigh, NC
- 20 de may – Charlotte, NC
- 22 de may – Houston, TX
- 23 de may – Dallas, TX
- 27 de may – Phoenix, AZ
- 29 de may – Chula Vista, CA
- 30 de may – Los Ángeles, CA (Hollywood Bowl)
- 03 de jun – Salt Lake City, UT
- 06 de jun – Wheatland, CA
- 07 de jun – Mountain View, CA
- 19 de ago – Bristow, VA
- 21 de ago – Virginia Beach, VA
- 22 de ago – Hershey, PA
- 25 de ago – Wantagh, NY
- 26 de ago – Syracuse, NY
- 28 de ago – Hartford, CT
- 29 de ago – Mansfield, MA
- 31 de ago– Bangor, ME
- 02 de sep – Saratoga Springs, NY
- 03 de sep – Holmdel, NJ
- 05 de sep – Toronto, ON
- 09 de sep – Clarkston, MI
- 10 de sep – Grand Rapids, MI
- 12 de sep – East Troy, WI
- 13 de sep – Tinley Park, IL
- 15 de sep – Cincinnati, OH
- 16 de sep – Cuyahoga Falls, OH
- 18 de sep – St. Louis, MO
- 19 de sep – Noblesville, IN
- 22 de sep – Rogers, AR
- 25 de sep – Kansas City, MO
- 26 de sep – Shakopee, MN