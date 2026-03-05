¿Cuándo fue el último concierto de Pitbull en España?

¡Pitbull trae su gira I'm back a España!

El artista ha anunciado su tour europeo este 2026, y con Europa FM como radio oficial actuará el 4 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 5 de noviembre lo hará en el Movistar Arena de Madrid.

Europa FM, radio oficial de los conciertos de Pitbull en Madrid y Barcelona en 2026 | Live Nation

El artista se reencontrará con su público en países como Portugal, Suiza, Italia, Francia, Austria, Alemania y Polonia, entre otros países. Y a España volverá de una manera especial, pues lleva mucho tiempo sin dar un concierto en nuestro país.

El último show de Pitbull en España

El tiempo pasa volando, pero Pitbull se ha hecho de rogar en España nada menos que 14 años.

El último gran concierto del intérprete de Feel This Momenten nuestro país fue el 6 de julio de 2012, como parte del festival Rock in Rio, celebrado en Arganda del rey (Madrid).

Pitbull en el Rock in Rio de Madrid en 2012 | GETTY

En este show que lo alejó por años de su público español el artista interpretó grandes temas como International Love, Back in Time, Culo, I Know You Want Me y Give Me Everything, entre muchos otros que hicieron vibrar a todo su público.

Después de este gran show, Pitbull continuó cosechando éxitos, como Timber en 2013 de la mano de Kesha.

Desde 2015 el artista ha lanzado tres álbumes: Dale (2015), Climate Change (2017) y Libertad 548 (2019), peor en estos últimos años ha desarrollado su faceta como empresario y ha dejado a un lado la música.

Ahora ha vuelto a lo grande con su gira de reencuentro I'm back, con la que los conciertos se llenan de fans disfrazados de él que disfrutan de los grandes éxitos y de la energía desbordante del artista. Y en España el público podrá darlo todo desde Madrid y Barcelona.