Valeria Castro se toma un descanso de la música por salud mental y retrasa sus conciertos: "Necesito parar"

Valeria Castro se toma un descanso. Así lo ha anunciado en sus redes sociales con un comunicado donde anuncia el retraso de su gira El cuerpo después de todo tour. "No me queda otra que reubicar los conciertos de los próximos meses de octubre y noviembre entre diciembre y febrero, así como la gira de Latinoamérica, que pasará a la primavera; necesito parar para que esto siga teniendo sentido y poder volver con fuerza, porque lo haré", ha escrito.

Tras su actuación en Operación Triunfo 2025 con Dani Fernández y las críticas recibidas por su ejecución vocal, Valeria Castro ha querido hacer pública su situación personal: "Los últimos meses no han sido fáciles para mí y las últimas semanas, de manera progresiva, todo se me ha ido agarrando a la garganta. El agotamiento y mi salud mental, que se ha ido mermando, me han ido apagando poquito a poco. Por mucho que haya intentado dar lo mejor de mí en cada escenario al que me he subido, hay veces en las que todo esto es imposible de gestionar y se hace evidente", ha añadido.

"Hay veces en las que todo esto es imposible de gestionar"

"Después de reflexionar mucho y, aconsejada por expertos, me veo obligada a tomar una pequeña pausa en este camino para recuperarme física y mentalmente; tengo claro que en ningún sitio soy tan feliz como encima de un escenario, pero también creo que les debo a ustedes y a mí misma hacerlo desde el estado y el lugar que merece", ha añadido.

Valeria Castro ha asegurado que pronto desvelará las nuevas fechas de sus conciertos y que las entradas compradas seguirán siendo válidas y que podrán devolverse. "Gracias de todo corazón por la comprensión y el cariño que he recibido estos días", ha añadido.

Canción inédita

Además, la artista ha compartido un extracto de una canción inédita llamada globo: "Las cosas que me pasan siempre las sé nombrar primero en canciones, allá por febrero escribía esto, que hoy toma más sentido que nunca", ha comentado sobre este emotivo tema a guitarra. La letra dice: "Quién me iba a decir a mí que en cuanto pase el tiempo / Solo se quedan unos pocos, te sientes un juguete roto / Y no me quiero arrepentir, pero es que a veces pienso / Que el cuerpo no puede con todo / Que en algún momento explota el globo".

La decisión llega tras su actuación en 'OT'

El comunicado de Valeria Castro llega tras su mediática actuación como invitada en la Gala 4 de Operación Triunfo 2025, donde interpretó ¿Y si lo hacemos? con Dani Fernández en directo. Las redes sociales se llenaron de comentarios negativos y humorísticos sobre su ejecución vocal, y compañeros suyos no tardaron en salir a defender a la artista.

"Valeria, tu talento, sensibilidad, profesionalidad y compañerismo son indiscutibles. Siempre me vas a tener a tu lado, arriba y abajo del escenario, porque cualquiera que te conoce, sabe la persona tan maravillosa que eres. Te admiro y te quiero, amiga", dijo el mismo Dani Fernández.

Por su parte, el grupo Viva Suecia escribió en X: "Conocemos bien a Valeria Castro, compartimos estudio y escenario, y no solo te aplaca con su voz, sino que lo hace tan solo con su presencia… No sabemos qué ha pasado, pero os deberíais lavar la boca con lejía antes de perder el respeto y la empatía ante persona tan maravillosa".

Yoly Saa y Andrés Suárez también alabaron a la cantante: "Valeria Castro es de las mejores voces y autoras que me he encontrado. Veremos dónde está en 20 años y dónde la crítica de hoy", dijo el cantautor.