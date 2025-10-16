Qué significa la imagen sobre el cuarto álbum de Rosalía, según los fans

R4 (o LUX ya para los fans) viene cargadito de simbolismo muy meditado. Y es que Rosalía vuelve a pasarse las reglas del juego con una promoción de su nuevo álbum de lo más comentada.

Después de pronunciarse sobre los rumores del posible nombre de su disco y compartir una imagen que podría ser la portada de su nuevo proyecto, los fans analizan detenidamente cada una de las pistas que la catalana da. Ya lo hicieron interpretando para redes sociales la partitura que la intérprete de Motomami publicó con el nombre de BERGHAIN.

Y retomando la misteriosa imagen que ha aparecido en la plaza del Callao en Madrid, los seguidores de Rosalía tienen sus propias teorías sobre el contenido. Muchos muestran a que se trata de la portada oficial del álbum, mientras que otros se han centrado en lo que representa.

En la imagen podemos ver el rostro difuso de Rosalía en blanco y negro, mientras se anteponen una partitura y un símbolo.

Para algunos esta imagen está formada por figuras ambiguas: además de a Rosalía, muchos defienden que en la parte blanca se vería una vela, mientras que el color negro formaría dos rostros besándose.

Por otro lado, también se ha comentado en redes sociales lo que significaría ese símbolo: algunos indican que se trata de un símbolo musical modificado que haría referencia una fermata barroca. Otros se centran más en que parecen dos erres juntas.