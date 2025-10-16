Karol G hace volar el desfile de Victoria's Secret con una actuación en directo y un conjunto pasional

Karol G había anticipado su presencia en el segundo desfile de Victoria's Secret Fashion Show 2025, celebrado este 15 de octubre en el Brooklyn Navy Yard de Nueva York. Las expectativas no han sido en vano, y la colombiana ha deslumbrado encima de la pasarela como modelo y como una de las artistas invitadas, aparte de la estadounidense Madison Beer.

Bajo los valores de diversidad e inclusión, la colección de Victoria's Secret está protagonizada por el encaje y las transparencias, y así lo ha demostrado el conjunto de Karol G. Después de actuar en el Vaticano, la artista ha vuelto a mostrar su lado más sensual ante el público con un mono ajustado de encaje rojo, manga larga, apliques de cristal y transparencias.

Este ha sido el look que ha lucido Karol G tanto en su primer desfile con Victoria's Secret como en la actuación musical, aunque para lo primero ha lucido unas alas rojas con plumas de tela con estampado jacquard.

Karol G en Victoria's Secret Fashion Show 2025 | TheStewartofNY / FilmMagic / Getty Images

Su actuación en el desfile

Aparte de desfilar, Karol G también ha tenido la ocasión de demostrar en Victoria's Secret Fashion Show 2025 por qué es una de las artistas femeninas más destacadas de la música actual, sobre todo dentro del género urbano. Y lo ha hecho con una actuación sobre la pasarela, mientras las modelos seguían luciendo conjuntos de la colección.

Así, la colombiana ha interpretado dos únicas canciones en directo: Ivonny bonita y LATINA FOREVA, ambos temas de su último álbum Tropicoqueta (2025). "Son tremendas mamis, todas tienen qué piqué / Teta y nalga, te-teta y nalga / Esa curva no la tiene ni la NASCAR / Esos planetas no los conoce la NASA", dice la letra de la segunda composición.

¿Con qué nos sorprenderá Karol G en el futuro?