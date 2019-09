Concierto benéfico por Open Arms con Love Of Lesbian, Bad Gyal, Cala Vento, Maria Arnal y Marcel Bagés y muchos más en la sala Apolo de Barcelona

La barcelonesa Sala Apolo ha anunciado un concierto benéfico para recaudar fondos para Open Arms , en colaboración con la asociación cultural Gandula . Love Of Lesbian , Mishima , Bad Gyal (DJ Set), Maria Arnal i Marcel Bagés , Cala Vento, Maria José Llergo son algunos de los artistas que actuarán en las salas 1 y 3 y cuyas entradas pueden adquirirse por 15 euros.

Love Of Lesbian durante su concierto en Festival Cruïlla 2019 / Festival Cruïlla

La sala Apolo de Barcelona acogerá el próximo 26 de octubre un concierto benéfico por Open Arms en colaboración con la asociación cultural Gandula. Las entradas, que pueden adquirirse por 15 euros, destinarán todo su beneficio a la ONG para que pueda continuar con su labor en el Mediterráneo.

Tanto los artistas que actuarán en el concierto como sus equipos técnicos no cobrarán nada a favor de la causa y se ha habilitado una "fila zero" para que se pueda contribuir a pesar de que no se pueda asistir al concierto.

La programación completa entre las salas 1 y 3 de Apolo será:

La 1 de Apolo:

Love Of Lesbian

Mishima

Bad Gyal (DJ Set)

Maria Arnal i Marcel Bagés

Cala Vento

Maria José Llergo

Sala 3 de Apolo:

Leïti Sene (Live) And Bexnil B2B Chineseguy2021

Ikram Bouloum

Ivy Barkakati

Manos O

Sin Sync DJS