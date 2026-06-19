Concierto de Manuel Carrasco en Sevilla hoy viernes: a qué hora empieza, setlist y mapa de La Cartuja

Manuel Carrasco celebra cuatro conciertos en La Cartuja de Sevilla este mes de junio. Será el primer artista español que "convierte un estadio en residencia de cuatro noches, cada una dedicada a un álbum diferente lanzado durante esta última década". Estos son Bailar el viento, La cruz del mapa, Corazón y flecha y Pueblo salvaje.

El cantante está ofreciendo una serie de espectáculos independientes con un denominador común: Salvaje desde la Raíz. Está recuperando canciones antiguas e innovando con los visuales, los elementos iconográficos, el vestuario... entre otras cuestiones. Su intención es que todo sea "igual pero diferente a la vez".

Aún pueden comprarse las últimas localidades a través de la página web del artista. Si ya tienes tu entrada para este viernes 19 de junio, entonces apunta a qué hora abren las puertas, cuándo empieza el concierto y por qué puerta del estadio debes entrar.

Las cuatro fechas de Manuel Carrasco en La Cartuja

Sábado, 13 de junio - Viento Salvaje

Domingo, 14 de junio - La Cruz Salvaje

Viernes, 19 de junio - Corazón Salvaje

Sábado, 20 de junio - Pueblo Salvaje I y II

Horario para ver a Manuel Carrasco en La Cartuja

Apertura de puertas - 18:00

Inicio del concierto - 22:00

Puertas de entrada según el tipo de entrada

Según el tipo de entrada que tengas, debes acceder por una zona. La ubicación de cada puerta puedes encontrarla en el mapa del recinto que encontrarás más abajo en este artículo.

Preferencia

Puerta 1 - Grada Club

- Grada Club Puerta 2 - Grada Baja Inferior y Superior / PMR Grada Club / Front Stage B / Zona Salvaje B

- Grada Baja Inferior y Superior / PMR Grada Club / Front Stage B / Zona Salvaje B Puerta 3 - Grada Club

- Grada Club Puerta 16 - Grada Alta / Voladizo

Gol Sur

Puerta 4 - Grada Alta Inferior y Superior

- Grada Alta Inferior y Superior Puerta 6 - Grada Baja Inferior y Superior / Grada Media / Grada Alta Inferior PMR

- Grada Baja Inferior y Superior / Grada Media / Grada Alta Inferior PMR Puerta 7 - Grada Alta Inferior y Superior

Fondo

Puerta 8 - Grada Alta / Voladizo

- Grada Alta / Voladizo Puerta 9 - Grada Club

- Grada Club Puerta 10 - Grada Baja Inferior y Superior / PMR Grada Club / Front Stage A / Zona Salvaje A

- Grada Baja Inferior y Superior / PMR Grada Club / Front Stage A / Zona Salvaje A Puerta 11 - Grada Club

Túner Sur-Acceso Base

Pista / PMR Pista

¿Se puede llevar comida?

Según informa el estadio, los asistentes a La Cartuja pueden acceder al concierto "con un sándwich/bocadillo pequeño y agua pequeña sin tapón". Además, habrá comida dentro del recinto.

Los artistas invitados (hasta ahora)

Manuel Carrasco adelantó en Cuerpos especiales que habría "varias colaboraciones, bastantes... y además en los diferentes días" durante sus shows en La Cartuja de Sevilla. Carrasco confesó que una será con alguien que empieza por E y el nombre de Eva Soriano da una pista. ¿Eva Amaral? ¿Jordi Évole? La respuesta podríamos tenerla este viernes después de que invitara a tres artistas en la primera fecha y a cuatro en la segunda.

Primer concierto: 'Viento Salvaje'

Pastora Soler

Vanesa Martín

La Mari de Chambao

Segundo concierto: 'La Cruz Salvaje'

Dani Fernández

Siloé

Álvaro de Luna

Miguel Poveda

El repertorio de canciones de Manuel Carrasco en Sevilla

Cada uno de los cuatro conciertos tiene un repertorio distinto al estar focalizado en diferentes proyectos. El de este viernes estará dominado por el disco Corazón y flecha. "Vamos a hacer cuatro conciertos diferentes", adelantó Manuel Carrasco en Cuerpos especiales sobre los shows de la ciudad hispalense."Tenemos una oportunidad única para hacer algo único y lo vamos a hacer, supermontaje, supershow. Vamos a intentar sorprender a la gente".

Setlist común (sin orden)

Aunque la lista de canciones varía según la fecha, hay algunos temas que se repiten a juzgar por los dos primeros conciertos:

Aprieta

Que nadie

Tambores de guerra

Amor planetario

Sabrás

Uno x uno

Ya no

No dejes de soñar

Hasta por la mañana

Hay que vivir el momento

Mujer de las mil batallas

En el bar de los pesares

Qué bonito es querer

Tan solo tú

A La Sombra De Una Higuera

Setlist del primer concierto: 'Viento Salvaje'

Bailar el viento

Tambores de guerra

Aprieta

Amor planetario

Que nadie

Y ahora

Pequeña sonrisa sonora (con Pastora Soler)

(con Pastora Soler) Sabrás

Uno x uno

Sígueme

Ya no

No dejes de soñar

La voz de dentro (con Vanesa Martín)

(con Vanesa Martín) Yo quiero vivir

Hasta por la mañana

Otoño, octubre

(Canción inédita)

Mujer de las mil batallas (con La Mari)

(con La Mari) Fue

Hay que vivir el momento

En el bar de los pesares

Qué bonito es querer

Tan solo tú

Siendo uno mismo

A La Sombra De Una Higuera

Setlist del segundo concierto: 'La Cruz Salvaje'