Concierto de Manuel Carrasco en Sevilla hoy viernes: a qué hora empieza, setlist y mapa de La Cartuja
Manuel Carrasco celebra este viernes 19 de junio su tercer concierto en La Cartuja de Sevilla bajo el proyecto Salvaje desde la Raíz, con el que cada espectáculo está centrado en un disco distinto. El de hoy está dedicado a Corazón y flecha y contará con nuevos artistas invitados.
Así serán los cuatro conciertos de Manuel Carrasco en La Cartuja de Sevilla: una propuesta "inédita" con colaboraciones
Manuel Carrasco celebra cuatro conciertos en La Cartuja de Sevilla este mes de junio. Será el primer artista español que "convierte un estadio en residencia de cuatro noches, cada una dedicada a un álbum diferente lanzado durante esta última década". Estos son Bailar el viento, La cruz del mapa, Corazón y flecha y Pueblo salvaje.
El cantante está ofreciendo una serie de espectáculos independientes con un denominador común: Salvaje desde la Raíz. Está recuperando canciones antiguas e innovando con los visuales, los elementos iconográficos, el vestuario... entre otras cuestiones. Su intención es que todo sea "igual pero diferente a la vez".
Aún pueden comprarse las últimas localidades a través de la página web del artista. Si ya tienes tu entrada para este viernes 19 de junio, entonces apunta a qué hora abren las puertas, cuándo empieza el concierto y por qué puerta del estadio debes entrar.
Las cuatro fechas de Manuel Carrasco en La Cartuja
- Sábado, 13 de junio - Viento Salvaje
- Domingo, 14 de junio - La Cruz Salvaje
- Viernes, 19 de junio - Corazón Salvaje
- Sábado, 20 de junio - Pueblo Salvaje I y II
Horario para ver a Manuel Carrasco en La Cartuja
- Apertura de puertas - 18:00
- Inicio del concierto - 22:00
Puertas de entrada según el tipo de entrada
Según el tipo de entrada que tengas, debes acceder por una zona. La ubicación de cada puerta puedes encontrarla en el mapa del recinto que encontrarás más abajo en este artículo.
Preferencia
- Puerta 1 - Grada Club
- Puerta 2 - Grada Baja Inferior y Superior / PMR Grada Club / Front Stage B / Zona Salvaje B
- Puerta 3 - Grada Club
- Puerta 16 - Grada Alta / Voladizo
Gol Sur
- Puerta 4 - Grada Alta Inferior y Superior
- Puerta 6 - Grada Baja Inferior y Superior / Grada Media / Grada Alta Inferior PMR
- Puerta 7 - Grada Alta Inferior y Superior
Fondo
- Puerta 8 - Grada Alta / Voladizo
- Puerta 9 - Grada Club
- Puerta 10 - Grada Baja Inferior y Superior / PMR Grada Club / Front Stage A / Zona Salvaje A
- Puerta 11 - Grada Club
Túner Sur-Acceso Base
- Pista / PMR Pista
¿Se puede llevar comida?
Según informa el estadio, los asistentes a La Cartuja pueden acceder al concierto "con un sándwich/bocadillo pequeño y agua pequeña sin tapón". Además, habrá comida dentro del recinto.
Los artistas invitados (hasta ahora)
Manuel Carrasco adelantó en Cuerpos especiales que habría "varias colaboraciones, bastantes... y además en los diferentes días" durante sus shows en La Cartuja de Sevilla. Carrasco confesó que una será con alguien que empieza por E y el nombre de Eva Soriano da una pista. ¿Eva Amaral? ¿Jordi Évole? La respuesta podríamos tenerla este viernes después de que invitara a tres artistas en la primera fecha y a cuatro en la segunda.
Primer concierto: 'Viento Salvaje'
- Pastora Soler
- Vanesa Martín
- La Mari de Chambao
Segundo concierto: 'La Cruz Salvaje'
- Dani Fernández
- Siloé
- Álvaro de Luna
- Miguel Poveda
El repertorio de canciones de Manuel Carrasco en Sevilla
Cada uno de los cuatro conciertos tiene un repertorio distinto al estar focalizado en diferentes proyectos. El de este viernes estará dominado por el disco Corazón y flecha. "Vamos a hacer cuatro conciertos diferentes", adelantó Manuel Carrasco en Cuerpos especiales sobre los shows de la ciudad hispalense."Tenemos una oportunidad única para hacer algo único y lo vamos a hacer, supermontaje, supershow. Vamos a intentar sorprender a la gente".
Setlist común (sin orden)
Aunque la lista de canciones varía según la fecha, hay algunos temas que se repiten a juzgar por los dos primeros conciertos:
- Aprieta
- Que nadie
- Tambores de guerra
- Amor planetario
- Sabrás
- Uno x uno
- Ya no
- No dejes de soñar
- Hasta por la mañana
- Hay que vivir el momento
- Mujer de las mil batallas
- En el bar de los pesares
- Qué bonito es querer
- Tan solo tú
- A La Sombra De Una Higuera
Setlist del primer concierto: 'Viento Salvaje'
- Bailar el viento
- Tambores de guerra
- Aprieta
- Amor planetario
- Que nadie
- Y ahora
- Pequeña sonrisa sonora (con Pastora Soler)
- Sabrás
- Uno x uno
- Sígueme
- Ya no
- No dejes de soñar
- La voz de dentro (con Vanesa Martín)
- Yo quiero vivir
- Hasta por la mañana
- Otoño, octubre
- (Canción inédita)
- Mujer de las mil batallas (con La Mari)
- Fue
- Hay que vivir el momento
- En el bar de los pesares
- Qué bonito es querer
- Tan solo tú
- Siendo uno mismo
- A La Sombra De Una Higuera
Setlist del segundo concierto: 'La Cruz Salvaje'
- Me dijeron de pequeño
- Aprieta
- Los primeros días (con Dani Fernández)
- Que nadie
- Me gusta
- Te veo entre la gente
- Dispara lentamente
- Te busco en las estrellas (con Siloé)
- Sabrás
- Déjame ser
- Ya no
- No dejes de soñar
- Siempre fuertes (con Álvaro de Luna)
- Hay que vivir el momento
- Amor planetario
- Hasta por la mañana
- Llámame loco
- Porque
- Ámame otra vez
- Mujer de las mil batallas
- Menos mal (con Miguel Poveda)
- Uno x uno
- Tambores de guerra
- En el bar de los pesares
- Tan solo tú
- Qué bonito es querer
- A La Sombra De Una Higuera