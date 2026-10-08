Concierto de Oques Grasses en Barcelona hoy jueves: a qué hora empieza, cuánto dura, cómo llegar al Estadi Olímpic y setlist

Oques Grasses, la mítica banda de música catalana, comenzó su carrera en 2010 y terminará este 2026 con cuatro conciertos de clausura en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.

Tras abrir esta recta final con un concierto que será inolvidable para sus fans gracias a éxitos en directo como Sort de tu, La gent que estimo o Elefants, llega la segunda noche.

Cabe recordar que, a causa de las condiciones meteorológicas, el primero de los cuatro shows finales se tuvo que posponer precisamente a este jueves 8 de octubre, por lo que finalmente los fans que hayan decidido mantener su entrada asistirán al segundo espectáculo de despedida.

Repasamos todo lo que tenéis que saber para disfrutar de la experiencia al máximo.

Fechas de los últimos cuatro conciertos de Oques Grasses

Miércoles 7 de octubre de 2026

Jueves 8 de octubre de 2026

Viernes 9 de octubre de 2026

Sábado 10 de octubre de 2026

Horarios de los conciertos de Oques Grasses

Apertura de puertas: 17:30

Inicio del concierto: 20:30

El concierto dura dos horas aproximadamente, por lo que termina alrededor de las 22:30.

¿Cómo llegar al estadio?

A causa de las restricciones de movilidad en Montjuïc, tan solo se puede acceder en transporte o coche privado si tienes reserva previa.

Transporte público:

Escaleras mecánicas + caminata a pie.

Buses lanzadera (tarifa integrada TMB). Ida: 16:30 desde Plaça Espanya o 16:00 desde Zona Franca (Carrer Botànica). Vuelta: A partir de las 22:00 hasta las 23:00 (parada 349) hasta Plaça Espanya.

Los taxis, autobuses (líneas 150, 55 y 13), bicicletas y motos sí pueden acceder a Montjuïc.

Los accesos al Estadi Olímpic de Barcelona

Tratándose de un estadio con una capacidad de más de 50.000 personas, es normal que puedas perderte a la hora de encontrar tu asiento. Consulta en tu entrada la puerta por la que debes acceder dependiendo del sector, tanto en grada como en pista.

Mapa Orientativo del concierto de The Weeknd en el Estadi Olímpic de Barcelona | LIVE NATION

Setlist del concierto de Oques Grasses

Tras un primer concierto de la despedida de Oques Grasses, ya conocemos el repertorio de 24 canciones para sus conciertos en Barcelona: