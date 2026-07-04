Conciertos del Festival Río Babel hoy sábado: horario y escenario de cada artista

El Festival Río Babel celebra este sábado 4 de julio su segunda jornada de música desde el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid.

La programación de este día ha sufrido un cambio sustancial, pues Caramelos de Cianuro ha tenido que cancelar su actuación por no poder desplazarse hasta Madrid por "la situación de emergencia que atraviesa Venezuela tras el reciente terremoto, cuyas consecuencias están afectando gravemente las conexiones y los desplazamientos internacionales, incluido el cierre del aeropuerto de Caracas", informa Sonde3.

"Sabemos que muchos de ustedes esperaban este encuentro con nosotros en Madrid, y lamentamos sinceramente las molestias y la profunda decepción que esta noticia pueda ocasionarles", escribe la banda. "Agradecemos de corazón todo el cariño y el apoyo que el equipo de Río Babel nos ha brindado a nosotros, a nuestro staff y a todas las personas que están viviendo de cerca esta difícil situación en nuestro país. Esperamos reencontrarnos muy pronto. Gracias, como siempre, por su comprensión y apoyo".

Su actuación en el Escenario Vivo ha sido sustituida por la del grupo Alamedadosoulna. Por lo demás, el cartel del sábado se mantiene intacto con las actuaciones de artistas como The Offspring, Chiquita Movida o Ilan Amores.

Escenario Johnnie Walker

18:15 - 19:15 - Oslo Ovnies

20:25 - 21:55 - Molotov

23:15 - 00:45 - The Offspring

02:05 - 03:00 - Son Rompe Pera

Escenario Vivo

19:20 - 20:20 - Irepelusa

22:00 - 23:10 - Chiquita Movida

00:50 - 02:05 - Alamedadosoulna

Escenario Ambar