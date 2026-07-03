Conciertos Río Babel hoy viernes: horario y escenario de cada artista
Arranca el festival Río Babel y lo hace con fuerza, con miles de asistentes dispuestos a disfrutar de los conciertos de este viernes 3 de julio entre los que destacan artistas como Amaia, La M.O.D.A o La Pegatina.
Horarios Río Babel 2026: conciertos por día y cartel completo de artistas
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Comienza uno de los festivales más queridos del panorama madrileño. El festival Río Babel abre sus puertas este viernes 3 de julio en el Auditorio Miguel Rríos con una programación en la que sobresalen artistas de la talla de la icónica Amaia, los chicos de La M.O.D.A o los incombustibles La Pegatina. Aquí indicamos los horarios y qué artistas participan en esta jornada inaugural:
Viernes 3 de julio
Escenario Johnnie Walker
- 18:20 - 19:20 - Banda Los Chinos
- 20:25 - 21:35 - Chambao 25 Aniversario
- 23:00 - 24:30 - La M.O.D.A.
- 01:50 - 03:00 - Ultraligera
Escenario Vivo
- 19:20 - 20:55 - Iseo & Dodosound
- 22:20 - 23:10 - Amaia
- 00:00 - 01:00 - La Pegatina
Escenario Ambar
- 19:55 - 20:55 - Machaka
- 22:20 - 23:10 - Juventude
- 00:00 - 01:00 - Louta