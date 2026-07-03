3 de julio

Conciertos Río Babel hoy viernes: horario y escenario de cada artista

Arranca el festival Río Babel y lo hace con fuerza, con miles de asistentes dispuestos a disfrutar de los conciertos de este viernes 3 de julio entre los que destacan artistas como Amaia, La M.O.D.A o La Pegatina.

Horarios Río Babel 2026: conciertos por día y cartel completo de artistas

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Amaia en Pamplona
Amaia en Pamplona | EFE / Villar López

Europa FM

Madrid 03/07/2026 18:48

Comienza uno de los festivales más queridos del panorama madrileño. El festival Río Babel abre sus puertas este viernes 3 de julio en el Auditorio Miguel Rríos con una programación en la que sobresalen artistas de la talla de la icónica Amaia, los chicos de La M.O.D.A o los incombustibles La Pegatina. Aquí indicamos los horarios y qué artistas participan en esta jornada inaugural:

Viernes 3 de julio

Escenario Johnnie Walker

  • 18:20 - 19:20 - Banda Los Chinos
  • 20:25 - 21:35 - Chambao 25 Aniversario
  • 23:00 - 24:30 - La M.O.D.A.
  • 01:50 - 03:00 - Ultraligera

Escenario Vivo

  • 19:20 - 20:55 - Iseo & Dodosound
  • 22:20 - 23:10 - Amaia
  • 00:00 - 01:00 - La Pegatina

Escenario Ambar

  • 19:55 - 20:55 - Machaka
  • 22:20 - 23:10 - Juventude
  • 00:00 - 01:00 - Louta