Conciertos Río Babel hoy viernes: horario y escenario de cada artista

Comienza uno de los festivales más queridos del panorama madrileño. El festival Río Babel abre sus puertas este viernes 3 de julio en el Auditorio Miguel Rríos con una programación en la que sobresalen artistas de la talla de la icónica Amaia, los chicos de La M.O.D.A o los incombustibles La Pegatina. Aquí indicamos los horarios y qué artistas participan en esta jornada inaugural:

Viernes 3 de julio

Escenario Johnnie Walker

18:20 - 19:20 - Banda Los Chinos

- Banda Los Chinos 20:25 - 21:35 - Chambao 25 Aniversario

- Chambao 25 Aniversario 23:00 - 24:30 - La M.O.D.A.

- La M.O.D.A. 01:50 - 03:00 - Ultraligera

Escenario Vivo

19:20 - 20:55 - Iseo & Dodosound

- Iseo & Dodosound 22:20 - 23:10 - Amaia

- Amaia 00:00 - 01:00 - La Pegatina

Escenario Ambar