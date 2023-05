Conoce a Marina Carmona, la hija mayor de Antonio Carmona y Mariola Orellana

El arte corre por las venas de Marina Carmona. La joven cantante de 30 años es hija del cantante flamenco Antonio Carmona, excomponente de Ketama y miembro de la dinastía gitana de Los Habichuela, y Mariola Orellana, conocida representante de artistas.

La música forma parte de su vida desde niña, pero tardó en decidir hacia dónde dirigir su carrera. Su primer plan profesional fue el periodismo y con 18 años se matriculó en la carrera. Lo dejó poco después. "No tienes por qué estudiar la carrera si no es lo que te apasiona", contó en ¡Hola! que le dijo su madre.

Miami, donde empezó su carrera

Siguió su recomendación y fue entonces cuando decidió dar el giro hacia la música. Marina se mudó a Miami (EEUU) para iniciar su formación en Educación Musical en la Universidad Miami Dade College. "Al principio, quería enfocarme en la parte del negocio de la industria, pero me terminé enamorando del escenario", contó en esa misma entrevista.

La cantante se formó en Miami y se volvió a España, previo paso por Cambridge, en 2016 para continuar aquí su carrera. En noviembre de 2020 lanzó su primera canción, Te voy a amar, a la que siguieron los temas Me sigo acordando, Sin equipaje y Mariposas, que publicó en noviembre de 2022.

En el camino la artista se unió a la gira de C. Tangana Sin Cantar Ni Afinar Tour y participó también en el Tiny Desk de El Madrileño junto a sus padres y su hermana Lucía Fernanda.

Marina Carmona // Youtube

Víctor Martínez, el novio de Marina Carmona

Precisamente en los ensayos del Tiny Desk fue donde Marina Carmona conoció a su pareja, el músico Víctor Martínez, con el que lleva cerca de dos años de relación.

Víctor Álvarez fue percusionista y director musical del show de El Madrileño. No solo lo ha acompañado en esta exitosa gira, hace ya años que colabora con él, sobre todo desde que el cantante cambió el rap de Agorazein por este sonido urbano con raíces flamencas.

Además ha trabajado como compositor, arreglista y productor. Y la lista de reconocidos cantantes con los que ha trabajado en directo no es corta. Destacan Amaia Romero, Rigoberta Bandini, Alizzz y Mafalda.

El verano más duro de Marina Orellana

Ese verano de gira no tiene nada que ver con el que vivió en 2016. "El peor de mi vida", aseguró en una entrevista en LOC de El Mundo.

"Vivía en Miami con mi ex. Él me fue infiel y me volví a Madrid. Había ido a EEUU para estudiar educación musical y justo ese verano me graduaba y volvía a España. Lo hice con una sensación muy agria por todo lo que había pasado con él. Convivíamos y un día me envió un email diciéndome que no quería estar más conmigo. Me puse fatal", recordó la artista, que se enfrentaba a los exámenes finales del último año de carrera. "Tenía que preparar seis canciones en diferentes idiomas y me quedé sin voz, muda. Me petó el cuerpo".

La joven pensaba que su chico le había sido infiel y el tiempo se lo confirmó. Se fue a Cambridge, a ver a su hermana Lucía y superar el mal trago, y una vez allí descubrió fotos de su exnovio con aquella chica con la que ella sospechaba que había iniciado una relación. "Me encontré con una foto de esta chica con él en la Torre Eiffel. Y en el pie decía: "Por fin juntos después de tanto tiempo. Eres el amor de mi vida", cuenta la artista que en ese momento tomó una decisión fatal. "En ese momento mi cabeza empezó a dar vueltas y vueltas y entonces decidí ponerme a beber, desconectar del mundo y escuchar Amy Winehouse a toda tralla. Me quería olvidar de todo y se me fue la olla. Fue horroroso".

Por suerte, el apoyo incondicional de su familia la ayudó a recomponerse y volver a casa. "Finalmente logramos llegar al aeropuerto y volar a Madrid. Cuando llegué, estuve 15 días totalmente destruida hasta que fui consciente de todo lo que me había pasado, que fue bastante duro pero superé".