El festival argentino Cosquín Rock aterriza en Valladolid

Tras 23 ediciones como uno de los festivales más destacados de América Latina, el Cosquín Rock cruza el charco para llenar de música la ciudad de Valladolid. Desde el día 25 al 28 del próximo septiembre, las calles de la capital castellano y leonesa se llenarán de buena música de la mano de Steve Aoki, Arde Bogotá, Crystal Fighters, Hombres G o los Gipsy Kings.

El emplazamiento del veterano festival será la Hípica Militar, que hará las veces de la plaza Próspero Molina, donde nació el evento, de la ciudad argentina de Cosquín. Sin embargo, la organización ha especificado que se desarrollarán otras actividades relacionadas con el Cosquín Rock en diferentes puntos de la capital.

Steve Aoki desembarcará por primera vez en la ciudad gracias al festival, en el que se verá acompañado de ilustres del pop y el rock español como Hombres G, Arde Bogotá o Veintiuno, los locales Arizona Baby o los ya angloespañoles Crystal Fighters. P

Además, el cartel lo completan referentes como los Gipsy Kings, Ciro y Los Persas, Nafta, Barry B, Andreew, Zoe Gotusso,, Anita B Queen, Sienna, Comandante Twin, Cuatro Pesos de Propina, Ani Queen y We are not dj’s

Gracias al gran crecimiento que ha experimentado el festival desde su primera edición, su ubicación ha ido cambiando con el paso de los años a países tan especiales como México, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia y Estados Unidos.

De hecho, Cosquín Rock ya ha disfrutado de un primer contacto con nuestro país ya que el año pasado tuvo una experiencia piloto en Fuengirola (Málaga), aunque no de la misma magnitud que esta de Valladolid, en la que el Ayuntamiento se han volcado con el festival al incorporar el sello Wine Fest, combinando música y enoturismo.