La Oreja de Van Gogh suma nuevas fechas para su gira tras el éxito de la venta de entradas de sus conciertos
La Oreja de Van Gogh acaba de anunciar cinco nuevas fechas con las que amplían su infinidad de conciertos de cara al año que viene. Tantas Cosas que contar será el tour con el que Amaia Montero regresa a la banda.
La Oreja de Van Gogh sigue imparable con la puesta a punto para su nueva gira. Tras el éxito del primer día de la venta de entradas de su gira Tantas Cosas que contar, la banda donostiarra trae ocho nuevas fechas con los que amplía su panel de conciertos para 2026.
Nuevas fechas de 'Tantas Cosas Que Contar'
- 14 de junio - Plaza de Toros - Murcia
- 22 y 23 de septiembre - Movistar Arena - Madrid
- 26 de noviembre - Palau Sant Jordi - Barcelona
- 5 de diciembre - Bilbao - Bizkaia Arena BEC!
Estas cinco fechas se unen a ocho que añadió previamente con esta puesta a punto para los escenarios. La gira Tantas Cosas que contar queda de la siguiente manera:La Oreja de Van Gogh ha quedado de la siguiente manera con sus nuevas fechas.
- 9 y 10 mayo - Bilbao - Bizkaia Arena BEC! SOLD OUT
- 28, 29 y 31 de mayo - Madrid - Movistar Arena SOLD OUT
- 6 junio - Albacete - Estadio José Copete
- 13 junio - Murcia - Plaza de Toros SOLD OUT
- 26 junio - Sevilla - Live Sur Stadium
- 27 junio - Fuengirola - Marenostrum Fuengirola
- 10 julio - Gijón - Gijón Life
- 31 julio - Donostia - Illumbe Donostia Arena SOLD OUT
- 1 de agosto - Donostia - Illunbe Donista Arena NUEVA FECHA
- 21 agosto - Santander - La Virgen del Mar
- 27 agosto - Valladolid - Pingüinos Arena
- 4 y 5 septiembre - Valencia - Roig Arena SOLD OUT
- 11 septiembre - A Coruña - Coliseum
- 12 de septiembre - A Coruña - Coliseum
- 22 y 23 de septiembre - Movistar Arena - Madrid NUEVAS FECHAS
- 9 y 10 octubre - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe SOLD OUT
- 6 y 7 noviembre - Barcelona - Palau Sant Jordi SOLD OUT
- 20 noviembre - Pamplona - Navarra Arena SOLD OUT
- 21 de noviembre - Pamplona - Navarra Arena
- 26 de noviembre - Palau Sant Jordi - Barcelona NUEVA FECHA
- 5 de diciembre - Bilbao - Bizkaia Arena BEC! NUEVA FECHA