Entradas para los conciertos de Aitana con su gira 'Cuarto Azul': dónde comprarlas, recintos y precios

Aitana anuncia dos nuevos conciertos con su gira 'Cuarto azul' en Madrid y Barcelona | UNIVERSAL

¡Ya está aquí la oportunidad de ir al Cuarto Azul World Tour! Aitana tiñe de azul el mundo de la música con la venta de entradas de las primeras fechas confirmadas de su gira en 2026, a las que sumó dos nuevos conciertos en Madrid y Barcelona. La artista ha anunciado fechas en España y fuera de nuestras fronteras, enfrentándose su primera gira mundial con su disco Cuarto azul.

En España, de momento podremos verla en 18 conciertos por distintas ciudades, pero parece que estos son solo algunos de todos los shows que tiene preparados la estrella del pop en nuestro país.

Cómo comprar entradas para Aitana

Tras arrasar con sus dos preventas, la venta general empieza este jueves 23 de octubre a las 12:00.

Se puede acceder a la compra de entradas a través de la página oficial de Aitana.

Fechas, ciudades y recintos

Buenos Aires (Argentina) - Lollapalooza - 14 de marzo de 2026

- Lollapalooza - 14 de marzo de 2026 Bogotá (Colombia) - Estéreo Picnic - 22 de marzo de 2026

- Estéreo Picnic - 22 de marzo de 2026 Roquetas de Mar - Estadio Jose Antonio Peroles - 9 de mayo de 2026

- Estadio Jose Antonio Peroles - 9 de mayo de 2026 Murcia - Plaza de Toros - 15 de mayo de 2026

- Plaza de Toros - 15 de mayo de 2026 Valencia - Roig Arena - 22 de mayo de 2026

- Roig Arena - 22 de mayo de 2026 Albacete - Estadio Jose Copete - 29 de mayo de 2026

- Estadio Jose Copete - 29 de mayo de 2026 Sevilla - Plaza de España - 5 de junio de 2026

- Plaza de España - 5 de junio de 2026 Palma de Mallorca - Mallorca Live Fest - 12-13 de junio de 2026

- Mallorca Live Fest - 12-13 de junio de 2026 Fuengirola - Marenostrum - 19 de junio de 2026

- Marenostrum - 19 de junio de 2026 Avilés - Pabellón de La Magdalena - 26 de junio de 2026

- Pabellón de La Magdalena - 26 de junio de 2026 Las Palmas de Gran Canaria - Granca Fest, Estadio Gran Canaria - 4 de julio de 2026

- Granca Fest, Estadio Gran Canaria - 4 de julio de 2026 Zaragoza - Príncipe Felipe - 10 de julio de 2026

- Príncipe Felipe - 10 de julio de 2026 Cádiz - Estadio Nuevo Mirandilla - 12 de julio de 2026

- Estadio Nuevo Mirandilla - 12 de julio de 2026 Úbeda - Recinto Ferial - 18 de julio de 2026

- Recinto Ferial - 18 de julio de 2026 A Coruña - Coliseum - 22 de julio de 2026

- Coliseum - 22 de julio de 2026 Barcelona - Palau Sant Jordi - 4 de septiembre de 2026

- Palau Sant Jordi - 4 de septiembre de 2026 Barcelona - Palau Sant Jordi - 5 de septiembre de 2026

- Palau Sant Jordi - 5 de septiembre de 2026 Madrid - Movistar Arena - 11 de septiembre de 2026

- Movistar Arena - 11 de septiembre de 2026 Madrid - Movistar Arena - 12 de septiembre de 2026

- Movistar Arena - 12 de septiembre de 2026 Bilbao - BEC - 18 de septiembre de 2026

- BEC - 18 de septiembre de 2026 Buenos Aires (Argentina) - 21 de octubre de 2026

- 21 de octubre de 2026 Monterrey (México) - 28 de octubre de 2026

- 28 de octubre de 2026 Guadalajara (México) - 30 de octubre de 2026

- 30 de octubre de 2026 Querétaro (México) - 31 de octubre de 2026

- 31 de octubre de 2026 Puebla (México) - 4 de noviembre de 2026

- 4 de noviembre de 2026 Ciudad de México (México) - 6 de noviembre de 2026

Precios de las entradas de la gira 'Cuarto Azul'

Aunque en todos los recintos los precios son similares, estos son los precios exactos de las entradas para el concierto del Movistar Arena de Madrid:

Early Entry Front Stage: 140 euros

Front Stage: 110 euros

Early Entry Pista General: 75 euros

Pista General 59 euros

Ticket Premium: 120 euros

Categoría Grada 1: 82 euros

Categoría Grada 2: 65 euros

Categoría Grada 3: 58 euros

Categoría Grada 4: 50 euros

Persona movilidad reducida: 50 euros

Acompañante persona movilidad reducida: 50 euros

A todos ellos hay que añadirle el correspondiente cargo por gastos de gestión.