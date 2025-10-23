Rosalía anuncia una escucha exclusiva de 'LUX': fechas, ciudades y cómo asistir

Si el evento para anunciar LUX en Madrid no era suficiente, Rosalía ha dado una gran noticia a todos sus fans: un Listening event exclusivo antes del estreno de su nuevo álbum.

La artista ya ha desvelado los detalles más importantes de su cuarto proyecto musical, pero además del privilegio que vivieron sus seguidores de la capital con una performance sinigual, la artista quiere que sus fans de todo el mundo tengan la oportunidad de escuchar su próximo disco antes de su estreno el 7 de noviembre.

Así, ha anunciado una escucha exclusiva en 20 ciudades de 20 países distintos. Serán los días 29, de octubre, 1 y 5 de noviembre cuando los fans escogidos puedan escuchar en primicia LUX.

Ciudades del Listening event de LUX

La primera ciudad en poder escuchar el disco LUX será Ciudad de México, y unos días después lo harán los fans de Nueva York. En España se podrá asistir a la Listening Party solo en Barcelona, y se celebrará el 5 de noviembre.¡, como en el resto de ciudades.

Barcelona (5 de noviembre)

Ciudad de México (29 de octubre)

Nueva York (1 de noviembre)

Ámsterdam (5 de noviembre)

Antwerp (5 de noviembre)

Bogotá (5 de noviembre)

Berlin (5 de noviembre)

Lisboa (5 de noviembre)

Buenos Aires (5 de noviembre)

Lima (5 de noviembre)

Milán (5 de noviembre)

Londres (5 de noviembre)

París (5 de noviembre)

Santiago (5 de noviembre)

San José (5 de noviembre)

Santo Domingo (5 de noviembre)

São paulo (5 de noviembre)

Estocolmo (5 de noviembre)

Tokio (5 de noviembre)

Toronto (5 de noviembre)

Cómo asistir a la escucha exclusiva de LUX

Tal y como indica la página web oficial de Rosalía, para poder asistir al Listening event de LUX hay que rellenar un formulario, no solo con los datos personales del interesado, sino también hay que responder a una pregunta: "¿Qué significa para ti la palabra LUX?".

Aunque no hay información oficial que lo confirme, los escogidos para disfrutar de este evento exclusivo parece que serán aquellos cuyas respuesta convenzan al equipo de la artista.