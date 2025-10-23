Venta de entradas de conciertos de Aitana con 'Cuarto azul', en directo: precios, fechas y recintos
Este jueves empieza la venta general de entradas para los conciertos de Aitana con su gira Cuarto Azul World Tour, con la que presentará su último álbum tras triunfar con sus espectáculos en estadios. Desde Europa FM, sigue en directo toda la información actualizada sobre precios, recintos y posibles fechas nuevas.
Dónde comprar entradas para los conciertos de Aitana con su gira
destacados
Aitana, muy emocionada con la gira
La cantante vive su siguiente tour con mucha ilusión:
En 2026 empieza CUARTO AZUL WORLD TOUR, mi primera gira mundial. Por primera vez, vamos a llevar este universo azul a muchos rincones del planeta: latinoamérica, europa, norteamérica… y ¡no os imagináis lo feliz que me hace pensar que voy a poder veros por fin en tantos lugares del mundo! Esta gira es el comienzo de una nueva era: una etapa en la que quiero aprender, arriesgar, seguir creciendo, pero sobre todo, disfrutar muchísimo. compartir todo esto juntos va a ser muy especial :) Gracias por acompañarme, por crecer conmigo y por seguir creyendo en mí. nos vemos muy pronto, en algún lugar del mundo… ¡Os quiero!
¿Conoces los precios de las entradas de los conciertos de Aitana?
Gracias a la preventa conocemos los precios de las entradas de los shows de la gira Cuarto azul.
Cogemos de referencia los de el Movistar Arena de Madrid:
- Early Entry Front Stage: 140 euros
- Front Stage: 110 euros
- Early Entry Pista General: 75 euros
- Pista General 59 euros
- Ticket Premium: 120 euros
- Categoría Grada 1: 82 euros
- Categoría Grada 2: 65 euros
- Categoría Grada 3: 58 euros
- Categoría Grada 4: 50 euros
- Persona movilidad reducida: 50 euros
- Acompañante persona movilidad reducida: 50 euros
Todos los conciertos de 'Cuarto azul world tour'
Por si hay algún rezagado, repasamos todos los conciertos que ha anunciado hasta ahora Aitana para su gira en 2026:
- Buenos Aires (Argentina) - Lollapalooza - 14 de marzo de 2026
- Bogotá (Colombia) - Estéreo Picnic - 22 de marzo de 2026
- Roquetas de Mar - Estadio Jose Antonio Peroles - 9 de mayo de 2026
- Murcia - Plaza de Toros - 15 de mayo de 2026
- Valencia - Roig Arena - 22 de mayo de 2026
- Albacete - Estadio Jose Copete - 29 de mayo de 2026
- Sevilla - Plaza de España - 5 de junio de 2026
- Palma de Mallorca - Mallorca Live Fest - 12-13 de junio de 2026
- Fuengirola - Marenostrum - 19 de junio de 2026
- Avilés - Pabellón de La Magdalena - 26 de junio de 2026
- Las Palmas de Gran Canaria - Granca Fest, Estadio Gran Canaria - 4 de julio de 2026
- Zaragoza - Príncipe Felipe - 10 de julio de 2026
- Cádiz - Estadio Nuevo Mirandilla - 12 de julio de 2026
- Úbeda - Recinto Ferial - 18 de julio de 2026
- A Coruña - Coliseum - 22 de julio de 2026
- Barcelona - Palau Sant Jordi - 4 de septiembre de 2026
- Barcelona - Palau Sant Jordi - 5 de septiembre de 2026
- Madrid - Movistar Arena - 11 de septiembre de 2026
- Madrid - Movistar Arena - 12 de septiembre de 2026
- Bilbao - BEC - 18 de septiembre de 2026
- Buenos Aires (Argentina) - 21 de octubre de 2026
- Monterrey (México) - 28 de octubre de 2026
- Guadalajara (México) - 30 de octubre de 2026
- Querétaro (México) - 31 de octubre de 2026
- Puebla (México) - 4 de noviembre de 2026
- Ciudad de México (México) - 6 de noviembre de 2026
Dos nuevos conciertos en Madrid y Barcelona
Gracias al éxito en la preventa de Cuarto azul, Aitana anunció dos conciertos más para la gira: uno en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 5 de septiembre, y otro en el Movistar Arena de Madrid el 12 de septiembre.
¡Se suman al resto de fechas en España y fuera de nuestras fronteras!
Una preventa de 'Cuarto azul' de infarto
Aitana ha arrasado con las preventas de su gira Cuarto azul los días 20 y 21 de octubre, agotando muchas fechas. Y se espera que la venta general también sea todo un éxito.
El día de Aitana con 'Cuarto azul'
Este jueves 23 de octubre ha amanecido con todos los periódicos teñidos de azul: la gira Cuarto azul de Aitana es portada de todos los medios.
¡No te quedes sin tu entrada!
¿A qué hora y desde dónde puedes acceder a la venta general?
Quedan dos horas para poder acceder a la venta general de la gira Cuarto azul. Y tienes que tener en cuenta:
- La hora de inicio es a las 12:00 horas
- Se puede acceder a la compra de entradas a través de la página oficial de Aitana.
¡Llega la venta general de la gira 'Cuarto azul'!
Aitana se recorrerá España, Latinoamérica y Europa con su gira en 2026, y la última oportunidad de conseguir entradas para sus conciertos es este 23 de octubre a las 12:00 horas, después de una preventa en la que se han agotado casi todas las entradas.