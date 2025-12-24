De Ariana Grande a La Oreja de Van Gogh y Aitana: las felicitaciones navideñas de los artistas

Después de un año muy positivo para la música, llega una Navidad cargada también de repertorio para estas fiestas.

Y es que los artistas están más navideños que nunca, pero además de lanzar villancicos y otros temas festivos para celebrar estos días tan hogareños, algunos de ellos aprovechan para felicitar la Navidad a todos sus fans.

ARIANA GRANDE

Ariana Grande no necesita demasiadas palabras para felicitar la Navidad: con un repaso de los lookazos que ha llevado últimamente y luciendo además un gorro en forma de árbol de Navidad, la artista muestra que, además de celebrar estas fiestas, trabaja como la que más.

AITANA

La felicitación de Aitana es una de las más destacadas por su original y el gran regalo que le ha hecho a los fans: desde Londres, donde disfruta de la ciudad mientras crea nueva música en los estudios de Abbey Road, la artista ha grabado una especie de videoclip de o más divertido de Superestrella.

"Videoclip superestrella por Londres (supongo) jajjaajaj os amooooo feliz navidad", expresa la artista.

LA OREJA DE VAN GOGH

En el caso de La Oreja de Van Gogh, la banda celebra la Navidad con la vuelta de Amaia Montero y el estreno de un nuevo single muy pronto. Lo hacen con una imagen de los actuales miembros del grupo como si fueran muñecos de trapo con gorritos navideños.

"Ha sido un año muy desafiante para nosotros, pero lo terminamos abrazados, muy juntos, y también, como pronto veréis, con nueva música bajo el brazo. Solo quedan unos pocos días para que comience un 2026 repleto de conciertos en los que, vosotros, nosotros y las canciones de siempre, sonaremos con más pasión que nunca. ¡Felices fiestas! ❤️", han compartido junto a la divertida imagen.

LOLA YOUNG

Lola Young también ha felicitado las fiestas de una manera muy íntima: la artista sufre miedo escénico, el cual le ha complicado su carrera este año, y se ha mostrado agradecida con todos aquellos que la apoyan. Además, espera "gradualmente volver a actuar y continuar apostando" por sus sueños.

"Felices fiestas, no puedo esperar veros en 2026", ha expresado la artista.

RAYDEN

El artista Rayden, que este año ha comenzado proyecto en grupo con Chiquita movida, ha optado por humor para desear una feliz recta final del año a todos sus seguidores.

Vestido con un pijama de cuerpo entero Navideño y jugando con la edición para suspenderse en el aire mientras se mueve de manera divertida, el cantante ha compartido: "Felices fiestas. Me debatía entre: texto intenso y esto. Ganó esto".

YAREA GUILLÉN

Después de un año de música nueva, Yarea ha felicitado estas fiestas con un carrusel de imágenes en las que luce un vestido negro con falda globo: "Feliz navidad, gente".

CHENOA

Quien también se ha sumado a las felicitaciones navideñas es Chenoa, que con un par de fotografías de lo más luminosas y festivas la cantante ha mandado un bonito mensaje para todos sus seguidores: "Os deseo días llenos de luz, amor del bueno y muchas sonrisas compartidas.🤩 Que nunca nos falten las ganas de soñar. 💖💫🎄"

También se ha acordado de aquellos que viven con pesar la Navidad: "A quienes estos días se les hacen un poco cuesta arriba…os mando un abrazo enorme, de esos que no hacen ruido pero sostienen.❤️ Que la luz siempre encuentre la forma de entrar, aunque sea poco a poco 🌟". "GRACIAS por seguir, por sentir, por estar. Felices fiestas y Feliz Navidad, con todo mi cariño ❤️✨ Os quiero muchísimo. 🤶🎄💫", ha agradecido.

MERCHE

La artista Merche también se ha sumado a estas felicitaciones desde redes sociales, compartiendo momentos disfrutando de las luces navideñas de la ciudad. "Feliz Navidad! Que paséis unas fiestas maravillosas!!! ♥️♥️♥️", expresa.

VALERIA CASTRO

Aunque no es una felicitación de la Navidad en sí, mención especial merece Valeria Castro tras los complicados meses que ha pasado. La artista decidió darse un respiro por estar pasando por un momento difícil, y ha aprovechado el comienzo de las fiestas para compartir con sus seguidores que vuelve más fuerte.

"Este año ya se va acabando y si hay algo que quiero que siga siempre presente son las ganas de cantar. esto lo cantaba de pequeñita en el coro de mi isla", comparte la canaria.