Dani Fernández agota las entradas de su concierto en Madrid y anuncia una nueva fecha

La nueva gira de Dani Fernández, 'La Insurrección Tour', era un evento muy esperado por los fans, y bien ha podido dar cuenta de ello el cantante al ver que las entradas para el Movistar Arena de Madrid se han agotado en apenas minutos. Ahora, el artista ha anunciado una nueva fecha en el mismo estadio para que nadie se quede sin disfrutar de esta experiencia.

Esta emoción por ver al manchego en directo puede que se haya visto ligeramente intensificada después del anuncio que hizo en redes sobre la pausa temporal de sus actuaciones en directo. "Con esta gira me despido un tiempo de los escenarios", compartió Dani Fernández, pues, tras nueve años de gira seguidos, necesita aprovechar para estar con su hija, inspirarse, viajar, tomar energía y preparar sus próximos proyectos.

Otro motivo por el que probablemente sus fans hayan agotado en un tiempo récord las entradas ha sido el precio asequible de las mismas. "Las entradas saldrán a 45 euros más gastos de envío", declaró el cantante, pues no quería recurrir a las ya tan populares categorías VIP y Golden que te garantizan mayor cercanía y comodidades por un precio mayor.

Sin embargo, no se ha contentado con este éxito para su concierto en el Movistar Arena, sino que ha querido darle una oportunidad a sus fans para que puedan asistir a una nueva fecha en Madrid el 16 de octubre de 2026.

Cómo comprar las entradas

Al igual que para el anterior concierto, las entradas pueden obtenerse en MovistarArena.es y en bailafm. ¡Pero corre, que ya se están agotando!

Las entradas para el resto de conciertos en España se pueden conseguir en Enterticket, excepto el show de Fuengirola (misma hora en la web de Marenostrum Fuengirola) y Sevilla (misma hora en la web de Icónica Sevilla Fest).

En el caso de México, las entradas saldrán a la venta el sábado 22 de noviembre a las 12:00 en Ticketmaster.

Otras fechas y ciudades

Dani Fernández se recorrerá los lugares más importantes de España y volverá al mítico Lunario de Ciudad de México.