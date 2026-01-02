El setlist del último concierto de Joaquín Sabina: las 23 canciones de su despedida

"Esta gira, Hola y Adiós, hoy se llama solo Adiós", decía Joaquín Sabina el pasado 30 de noviembre al saludar al público del Movistar Arena de Madrid. El cantante de Úbeda se enfrentaba al último concierto de su carrera antes de su ansiada retirada y lo hizo regalando a los más de 12.000 fans que acudieron a la cita una selección musical con 23 canciones imprescindibles.

Después de 50 años de carrera y de decenas de éxitos, cuesta elegir qué temas incluir en el setlist de una última gira, pero Joaquín Sabina supo que tenía que incluir sus grandes himnos, esas canciones que han ido creciendo con los años y lo han hecho crecer también a él y que "han conseguido colarse en la memoria sentimental de varias generaciones". "Y todo eso tengo que agradecéroslo a vosotros", añadía el artista que escribió para esta gira despedida el tema Un último vals.

La última canción de Sabina, al que acompañan en el videoclip numerosos amigos, sirvió para dar la bienvenida a los asistentes antes de entrar en el escenario para sentarse en su icónico taburete para interpretar ante un público entregado la canción Yo me bajo en Atocha del disco Enemigos íntimos (1998).

Así fue cómo empezó una noche en la que Joaquín Sabina interpretó 20 de los 23 temas del setlist. De los otros tres se encargaron su corista Mara Barros, el guitarrista Jaime Asúa y el pianista Antonio García de Diego.

Fueron más de dos horas de concierto con un doble cierre. Antes de los bises, Joaquín Sabina tocó dos de las canciones más conocidas de su carrera —Noches de boda / Y nos dieron las diez— para finalmente despedirse de los escenarios cantando Princesa, la canción que escribió para una joven Arianne Sved con quien tuvo una relación que no salió bien. Él tenía 30 años y ella 17 cuando empezaron este idilio del que habla en su libro de memorias Sabina en carne viva.

Sabina cerró de esta manera su último concierto y eligió La canción de los buenos borrachospara que sonase mientras agradecía a sus fans sus años de fidelidad y estos le recibían con una sonora e ininterrumpida ovación.

El maestro dejó los escenarios para descansar en su casa y disfrutar de sus hobbies sabiendo que ha dejado un puñado de canciones que le van a sobrevivir y que no faltaron en el setlist de esta gran noche.

Las canciones del setlist del último concierto de Sabina