El misterioso fichaje de La Oreja de Van Gogh: quién es Imanol Goikoetxea

La Oreja de Van Gogh despidió el 2025 con el esperado lanzamiento de su nuevo sencillo, el primero desde el regreso de Amaia Montero al grupo. Se trata de Todos estamos bailando la misma canción, un tema existencialista que esconde un pequeño misterio.

Tras la marcha de Pablo Benegas, que no acompañará a La Oreja de Van Gogh en esta nueva etapa con numerosos conciertos, la banda ha quedado constituida por cuatro integrantes: Amaia Montero, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde. Sin embargo, en el videoclip de Todos estamos bailando la misma canción aparece un nuevo y misterioso guitarrista sobre el que no se ha pronunciado el grupo.

Así es Imanol Goikoetxea

El nuevo fichaje de La Oreja de Van Gogh es Imanol Goikoetxea, tal y como desvela 20minutos. Este músico no figura en los créditos de la canción ni aparece en las fotografías oficiales, por lo que no se le puede considerar un integrante del grupo. Parece que se trata de una incorporación provisional para sustituir a Pablo Benegas en las actuaciones en directo.

Goikoetxea tiene una amplia experiencia en la música y en los escenarios. Entre otros, ha sido guitarrista de Álex Ubago. Todo apunta a que su rol en La Oreja de Van Gogh será más bien técnico, ya que no ha participado en la grabación ni composición de Todos estamos bailando la misma canción.

Ante la falta de información oficial por parte del grupo, se prevé que Goikoetxea acompañe a La Oreja de Van Gogh durante los conciertos de su gira Tantas Cosas que Contar Tour 2026, que incluye numerosas paradas en España entre los meses de mayo y diciembre.

La cuenta de Instagram de Imanol Goikoetxea es privada, lo que demuestra su interés por la discreción. Entre sus 800 seguidores, se incluyen los perfiles de La Oreja de Van Gogh, Álex Ubago y Leire Martínez.