Setlist de Amaia con su gira de 2026: la lista de canciones para sus nuevos conciertos
Amaia celebra este 2026 su nueva gira, que solo pasará por seis ciudades de España con un repertorio similar al de su concierto en el Movistar Arena de Madrid.
Amaia celebra su cumpleaños en Pamplona con el primer concierto de su gira
Amaia comenzó su gira de 2026 el 3 de enero en Pamplona, coincidiendo con su 27 cumpleaños. Allí, la artista enamoró a su ciudad natal con un espectáculo similar al que concedió en el Movistar Arena de Madrid en 2025, ya que el setlist vuelve a incluir las mimas versiones de Zorongo gitano y Me pongo colorada.
Los seis conciertos de Amaia con su gira de 2026
- 3 de enero - Navarra Arena, Pamplona
- 30 de enero - Coliseum, A Coruña
- 6 de febrero - Cartuja Center, Sevilla
- 3 de mayo - BEC, Bilbao
- 31 de mayo - Roig Arena, Valencia
- 20 de diciembre - Palau Sant Jordi, Barcelona
En una entrevista para GQ, la artista confirmó que no actuará en Madrid: "Ya hice el Movistar Arena y pensé ahora en hacer el Palau Sant Jordi para el fin de gira. Si hacía los dos, quizás era ya muy arriesgado. Que venga la gente de Madrid también, que allí ya se va mucho", dijo.
El nuevo repertorio de Amaia
El setlist de Amaia para sus conciertos de 2026 incluye un total de 27 canciones, entre ellas sus dos últimos estrenos: com você, su colaboración con Judeline, y Aralar, su tema más folclórico. A continuación, presentamos el listado con el repertorio de Pamplona:
- Visión
- Tocotó
- com você
- Magia en Benidorm
- La vida imposible
- Dilo sin hablar
- Zorongo gitano
- Nanai
- C'est la vie
- Me pongo colorada
- Auxiliar
- Ya está
- Santos que yo te pinté
- Fantasma
- Despedida
- Yo invito
- El relámpago
- Nuevo verano
- M.A.P.S.
- Giratutto
- El encuentro
- La canción que no quiero cantarte
- Quedará en nuestra mente
- Yamaguchi
- Aralar
- Tengo un pensamiento
- Bienvenidos al show