Setlist de Amaia con su gira de 2026: la lista de canciones para sus nuevos conciertos

Amaia comenzó su gira de 2026 el 3 de enero en Pamplona, coincidiendo con su 27 cumpleaños. Allí, la artista enamoró a su ciudad natal con un espectáculo similar al que concedió en el Movistar Arena de Madrid en 2025, ya que el setlist vuelve a incluir las mimas versiones de Zorongo gitano y Me pongo colorada.

Los seis conciertos de Amaia con su gira de 2026

3 de enero - Navarra Arena, Pamplona

30 de enero - Coliseum, A Coruña

6 de febrero - Cartuja Center, Sevilla

3 de mayo - BEC, Bilbao

31 de mayo - Roig Arena, Valencia

20 de diciembre - Palau Sant Jordi, Barcelona

En una entrevista para GQ, la artista confirmó que no actuará en Madrid: "Ya hice el Movistar Arena y pensé ahora en hacer el Palau Sant Jordi para el fin de gira. Si hacía los dos, quizás era ya muy arriesgado. Que venga la gente de Madrid también, que allí ya se va mucho", dijo.

El nuevo repertorio de Amaia

El setlist de Amaia para sus conciertos de 2026 incluye un total de 27 canciones, entre ellas sus dos últimos estrenos: com você, su colaboración con Judeline, y Aralar, su tema más folclórico. A continuación, presentamos el listado con el repertorio de Pamplona: