La historia de amor de Damiano David y Dove Cameron: cómo se conocieron y qué se sabe de su boda

Damiano David (26) y Dove Cameron (29) han confirmado su compromiso. Sobre la boda, todo apunta a que podría celebrarse en 2026. "Va a ser un año hermoso", ha comentado el italiano en Instagram, aunque todavía se desconoce la fecha exacta del enlace.

El vocalista de Måneskin y la actriz estadounidense han desvelado la feliz noticia este 3 de enero con varias fotografías juntos. "Mi parte favorita de estar viva", ha escrito Cameron. Así, la pareja comienza el 2026 confirmando los rumores de su futura boda, ya que el portal TMZ dio la exclusiva sobre su compromiso el pasado mes de octubre al pillarles en Sídney con un enorme anillo de estilo clásico.

"El anillo de compromiso de Dove parece tener un diamante de talla cojín, probablemente de entre tres y cuatro quilates, engastado en una banda de oro rosa con un halo que realza su brillo", declaró la joyera británica Laura Taylor para The Daily Mail.

¿Quién es Dove Cameron?

Detrás de Dove Cameron está Chloe Celeste Hosterman y es, ante todo, una artista multidisciplinar: cantante, modelo, actriz y bailarina. Nació el 15 de enero de 1996 el Bainbridge Island, en Washington.

Cameron se dio a conocer al gran público por la serie DisneyLiv y Maddie. La serie comenzó su emisión en 2013 y terminó en 2017. A partir de aquí, Cameron ha estado en multitud de films como Bienvenidos a la casa de la muerte o Los Descendientes. También es conocida por su trayectoria musical y su éxito Boyfriend.

Cómo se conocieron

Dove Cameron y Damiano David se conocieron en los MTV Video Music Awards 2022, cuando Måneskin y la cantante estuvieron nominados en la misma categoría: Mejor artista nuevo. Sin embargo, no fue hasta los MTV VMAs del año siguiente cuando se volvieron a reencontrar. "Cuando se me acercó, sentí como... no sé, un año puede hacer mucho. Sentí como si hubieran pasado diez años o algo así", contó la actriz para Cosmopolitan.

Dove Cameron y Damiano David, en una imagen de febrero de 2025. | Gtresonline

Ese mismo día, el vocalista de Måneskin le invitó al concierto de la banda en el Madison Square Garden y se citaron por primera vez. "Es Capricornio, así que me dijo: 'Vale, estas son mis intenciones'. Fue superhonrado. Es como un caballero de los 50, un ángel, un osito de peluche. Es la mejor persona que he conocido en mi vida", expresó Cameron.

Más tarde, la pareja fue vista en noviembre de 2023 en la playa de Bondi (Australia), aunque la confirmación de su relación llegaría en febrero de 2024, cuando el artista de Zitti e Buoni presentó a la actriz en la alfombra roja de la Gala Pre-Grammy de Clive Davis.

No esconden su amor

Durante una entrevista para The Rundown, la cantante se sinceró sobre su amor por Damiano David. "Cuando dejé de salir con gente por un tiempo y comencé a examinar exactamente cómo había llegado hasta aquí, realmente empecé a desmontarlo. Y luego conocí a mi pareja actual, quien llegó y me mostró todas las infinitas posibilidades de todas las personas que podía ser. Fue realmente revelador para mí".

Poco después, fue el italiano quien habló sobre su relación en una entrevista concedida para el medio Entertainment Tonight: "Creo que, en general, en este momento de mi vida, mi mayor meta es tener una relación feliz y sana, y siento que he encontrado una persona que está en la misma onda", confesó el autor de Born With A Broken Heart, añadiendo que "es una bendición, realmente".