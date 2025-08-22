Dani Fernández se da un baño de masas en el Metropolitano

Estamos seguros de que Dani Fernández no olvidará nunca lo que vivió este jueves en el Riyadh Air Metropolitano. El cantante se convirtió en el artista invitado de la Noche de Bienvenida del Atlético de Madrid y se encargó de poner música al arranque de la temporada colchonera.

"Estoy muy nervioso", reconoció el cantante, que se hizo atlético por su padre pese a que en el colegio lo miraban como "un raro". "Me muero por estos colores, me muero por este escudo, me muero por este equipo", añadió el intérprete, que no puede ir al estadio tanto como le gustaría por cuestiones de agenda y para el que cantar en el Metropolitano ha sido un sueño cumplido.

Dani Fernández tuvo suerte en esta ocasión porque el jueves 21 de agosto lo tenía libre. "Me parecía raro por calendario. Cuando me dijeron que podía tocar fue increíble. Para mí era muy especial estar hoy aquí", añadió el cantante, que luce su pasión colchonera en la piel. Su brazo derecho derecho está decorado con un indio atlético.

Su actuación fue breve. Duró cerca de 15 minutos en los que interpretó tres de sus grandes temas: Cariño, suéltate el pelo, Bailemos y Me has invitado a bailar. Fue de menos a más y acabó corriendo por el césped. "Estoy agotado, si tuviera que echar aquí carreras duraría 10 minutos", confesó para luego dedicar su show a "todos eso chavales que en el colegio éramos los raros y ahora somos los mejores".

Cariño, suéltate el pelo

Bailemos

Me has invitado a bailar