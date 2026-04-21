Dani Fernández cambia de fecha varios conciertos de 'La Insurrección Tour' a causa de su lesión

Dani Fernández sufrió una aparatosa caída en su concierto en Valencia el 18 de abril. En un momento, el artista se cayó desde el escenario y tuvo que suspender el espectáculo durante 25 minutos por el dolor. Sin embargo, continuó el show hasta el final con un brazo en cabestrillo, un vendaje en la mano y un corte en la cabeza. "Mucho me tiene que pasar para no volver a salir, lo siento", dijo.

Tras abandonar el recinto, Dani Fernández acudió al hospital. A las pocas horas, ha compartido un comunicado en forma de vídeo desde la camilla. "Ya estoy en el hospital. Me han dado malas noticias, o mejores de las que podrían haber sido. Podría haber pasado cualquier cosa hoy. Resulta que tengo rotura de ligamentos en el hombro, mañana de urgencias me van a tener que operar", informó el cantante.

Este martes 21 de abril el artista ha actualizado sobre su estado y sobre sus próximos eventos. "Ya estoy en casa descansando. Han sido unos días complicados pero he sentido más que nunca todo vuestro apoyo. Y desde hoy mismo ya estoy en manos de profesionales para volver lo antes posible al escenario", ha expresado el cantante desde redes sociales.

Tras la intervención quirúrgica, el de Alcázar de San Juan ha compartido una triste noticia, pero inevitable: "Por recomendación médica tengo que anular los próximos conciertos en Pamplona, Avilés, A Coruña y CDMX. Mi equipo ha trabajado lo más rápido posible para que podáis reorganizaros". Los conciertos suspendidos ya tienen nueva fecha.

Fernández ha querido facilitar a sus fans todo lo relativo a las entradas: "Las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha, pero si alguien no puede asistir y necesita devolverlas, vais a recibir un email en la misma dirección desde la que comprasteis las entradas donde os explicarán cómo hacerlo. Podéis solicitarlo desde el mismo día que recibáis el email hasta el próximo 5 de mayo".

Las nuevas fechas de los conciertos de Dani Fernández

Sábado, 12 septiembre - AVILÉS – Pabellón de la Magdalena

Jueves, 17 septiembre - A CORUÑA – Coliseum

Sábado, 19 septiembre – PAMPLONA – Navarra Arena

Por otro lado, Dani Fernández ha hablado del único show no reubicado: "Sobre el concierto de México, nuestro equipo de allí está trabajando para reubicarlo".